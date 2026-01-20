El Tribunal se contradice: la amnistía general de la AFA blanquea el polémico castigo a Estudiantes

Una medida extraordinaria que analiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha generado un fuerte impacto positivo en el seno de Estudiantes de La Plata. A pocos días del comienzo de la temporada 2026, el ente rector del fútbol argentino se encuentra ultimando detalles para decretar una amnistía general que borraría todas las sanciones disciplinarias pendientes de cumplimiento.

De concretarse la decisión, el principal beneficiado sería el reciente campeón del fútbol argentino, Estudiantes, cuyo plantel arrastraba una severa sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina.

El polémico pasillo y el castigo

El origen de la suspensión se remonta al final del Torneo Clausura. Tras el partido de octavos de final que el Pincha ganó 1 a 0, los jugadores albirrojos fueron sancionados con dos fechas por la polémica acción de darle la espalda a Rosario Central en el tradicional "pasillo" que debían realizarle por haber sido campeones de la Liga Profesional.

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió en ese momento aplicar las dos fechas de suspensión al equipo titular, a cumplir estrictamente en el inicio del nuevo Torneo Apertura.

Según la información reportada por la agencia Noticias Argentinas, la amnistía dejaría sin efecto cualquier fecha de suspensión pendiente, independientemente de la gravedad de la infracción o de la competencia en la que se haya generado.

Esto representa un alivio mayúsculo para el cuerpo técnico de Estudiantes. Gracias a esta decisión de AFA, los futbolistas que integraban el once inicial sancionado estarán plenamente habilitados para el debut. El entrenador Eduardo Domínguez podrá contar con su equipo de gala para enfrentar los dos primeros compromisos: el inicio del Torneo Apertura ante Independiente en Avellaneda y el segundo partido clave contra Boca en La Plata. El campeonato comenzará el anteúltimo fin de semana de enero.