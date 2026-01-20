Préstamos para jubilados: qué bancos ofrecen y en qué condiciones

¿Conviene sacar un préstamo siendo jubilado? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando llegan los gastos fuertes de fin de año. La respuesta no es tan simple, porque hoy hay préstamos para jubilados con montos altos, pero con condiciones diferentes según el banco. En esta nota te contamos, sin vueltas, qué opciones existen y qué tenés que mirar antes de decidir.

Desde diciembre de 2025, los jubilados y pensionados pueden acceder a líneas de Préstamos personales pensadas para cubrir gastos, hacer compras importantes o encarar proyectos propios. Las propuestas dependen, sobre todo, de dónde cobrás los haberes, tu ingreso mensual y tu edad. Entre las entidades más consultadas aparecen Banco Nación, BBVA y Banco Provincia.

Banco Nación: montos altos y plazos largos

El Banco Nación ofrece créditos personales para jubilados y pensionados que cobran en la entidad. El trámite es digital y permite pedir hasta $40.000.000, dentro de un tope general de $100.000.000.

El préstamo es en pesos, de libre destino y con una relación cuota-ingreso de hasta el 35%. Esto significa que la cuota no puede superar ese porcentaje de tu haber mensual. Los plazos llegan hasta 36 meses con e@descuento o hasta 72 meses con débito en cuenta.

Las tasas vigentes son: TNA 55%, TEA 71,22% y un Costo Financiero Total anual del 91,11%. Las cuotas son fijas y se calculan con el sistema francés, lo que da previsibilidad mes a mes.

BBVA: gestión online, pero tasas más altas

El BBVA también tiene préstamos para jubilados, con un monto máximo de $40.000.000 y plazos que van de 6 a 60 meses. Es obligatorio cobrar los haberes en el banco.

La relación cuota-ingreso no puede superar el 30% y no se cobran gastos de otorgamiento. Todo el trámite se hace de forma online.

El punto clave a mirar son las tasas: TNA 131% y TEA 246,71%, muy superiores a otras opciones. La cancelación anticipada no tiene penalidad una vez cumplido el 25% del plazo o pasados 180 días.

Banco Provincia: acreditación rápida

El Banco Provincia ofrece créditos para jubilados que cobran en la entidad, con montos de hasta $40.000.000 y un tope general de $50.000.000.

El plazo puede extenderse hasta 72 meses y el dinero se acredita dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación. La TNA es del 98%.

El trámite se inicia desde home banking o la app BIP Móvil, y la acreditación es automática.

Qué tener en cuenta antes de sacar un préstamo

Más allá del banco, lo importante es comparar tasas, plazos y cuánto de tu jubilación se va a ir en la cuota. Los jubilados hoy tienen opciones, pero con condiciones diferentes. Leer la letra chica y calcular bien es la clave para no llevarse sorpresas.