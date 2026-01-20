Violencia en Ensenada: golpeó a una mujer, lo lincharon y terminó detenido | VIDEO

Un grave episodio de violencia de género se registró en las últimas horas del martes 31 de diciembre en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada. La secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia y terminó con un hombre detenido, luego de que vecinos lo increparan tras la agresión.

Según informaron fuentes del Comando de Patrullas de Ensenada y de la Comisaría Segunda, el hecho se inició en una vivienda ubicada en calle 11 y 128, donde personal policial acudió tras una alerta emitida por el Centro Operativo de Monitoreo (COM) que advertía sobre una confrontación en el lugar.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una joven de 20 años, quien denunció que su expareja, J.N.M.F., de 26 años, se tornó violento y la agredió físicamente con golpes de puño. Los policías constataron que la víctima presentaba escoriaciones y enrojecimiento en manos y brazos, lesiones compatibles con la agresión denunciada.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero fue rápidamente localizado en calle 11 y 126, también en Punta Lara, donde fue reducido y detenido. De acuerdo a la información oficial, el acusado tenía una restricción perimetral vigente respecto de la víctima, la cual fue incumplida, agravando su situación judicial.

La causa fue caratulada como “Desobediencia y lesiones en contexto de violencia de género” y quedó en manos de la UFI N° 6 y del Juzgado de Paz de Ensenada, que avalaron el procedimiento policial y dispusieron que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.