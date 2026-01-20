Ensenada: chocó, se puso en dos ruedas y casi atropella a dos personas

Un impactante accidente de tránsito se registró este martes en Ensenada y quedó registrado por una cámara de seguridad. El choque ocurrió en la localidad de Punta Lara, la intersección de avenida Almirante Brown y calle 16 y estuvo a centímetros de terminar con dos peatones atropellados.

Según se observa en las imágenes, una Chevrolet Spin gris impactó desde atrás a un Fiat Punto blanco que circulaba en el mismo sentido y había reducido la velocidad. El conductor de la Spin no logró frenar a tiempo y embistió al otro vehículo, provocando que perdiera el control.

Como consecuencia del choque, la Chevrolet Spin se desvió hacia la vereda en dos ruedas y pasó a escasos centímetros de dos personas que se encontraban paradas junto a una parada de colectivos. Por fortuna, lograron esquivar el auto cómo si quién manejara fuese "Toretto" y el episodio no tuvo consecuencias mayores.

🙏 Milagro en Ensenada: un violento choque casi termina en tragedia ❌



⛔ Ocurrió este martes en Punta Lara, en la intersección de avenida Almirante Brown y calle 16 y estuvo a centímetros de terminar con dos peatones atropellados. 💥#Ensenada #puntalara #accidente

En el Fiat Punto viajaban una mujer junto a su hijo, mientras que en la Chevrolet Spin se desplazaba únicamente el conductor. A pesar de la violencia del impacto y del peligro generado, no se registraron personas heridas.

El video del siniestro se viralizó rápidamente y volvió a poner en foco la importancia de la prudencia al volante y de respetar las distancias de frenado, especialmente en avenidas de alto tránsito.