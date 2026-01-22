La platense Claudia Bracchi fue designada como nueva subsecretaria de Educación de la Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la designación de Claudia Cristina Bracchi como nueva subsecretaria de Educación, en reemplazo de Pablo Leonardo Alberto Uruiza, quien presentó su renuncia al cargo.

La decisión quedó formalizada a través del expediente EX-2025-44314194-GDEBA-SDCADDGCYE, tramitado en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. Según la Resolución Conjunta N° 6423/25, la dimisión de Uruiza fue aceptada a partir del 1° de diciembre de 2025, misma fecha desde la cual rige la designación de Bracchi.

En el texto oficial se señala que la nueva subsecretaria cumple con todos los requisitos legales y cuenta con las condiciones y aptitudes necesarias para el desempeño de la función. El nombramiento recibió el aval de la Dirección General de Cultura y Educación y la intervención de los organismos competentes, entre ellos la Dirección Provincial de Personal y la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos.

¿Quién es Claudia Bracchi?

Es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Doctorado en Ciencias de la Educación en curso, FAHCE/UNLP.

Se desempeña como Profesora Titular Ordinaria en la Cátedra Fundamentos de la Educación de la Facultad de Bellas Artes (FBA/UNLP), Profesora Adjunta Ordinaria en la Cátedra de Sociología de la Educación y Profesora Titular interina del Seminario de Licenciatura Estado, Cultura y Sociedad: Jóvenes y Escuela Secundaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE/UNLP).

Investigadora de la UNLP/UBA. En la actualidad, en el proyecto de investigación “La construcción social de las violencias en la escuela: Un estudio sobre la vida emocional de los y las jóvenes estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires, en contextos de exclusión.” Directora: Dra Carina Viviana Kaplan, Co- Directora: Claudia Cristina Bracchi.