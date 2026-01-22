Desbaratan una red de "entraderas" con sello internacional: cae la banda de "Los berracos" en La Plata

Un operativo de rutina realizado en la madrugada de La Plata asestó un duro golpe a la criminalidad organizada. La Policía desarticuló una banda dedicada a cometer "entraderas" nocturnas, especializada en el robo de viviendas aprovechando la ausencia de sus moradores.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 526 y 26, en la localidad de Tolosa, durante un patrullaje intensivo. Un automóvil negro modelo VW Voyage despertó la sospecha de los agentes, lo que motivó su inmediata interceptación.

Dentro del vehículo, los efectivos policiales encontraron pruebas que vinculan directamente a los ocupantes con el delito: bombas de presión hidráulicas, un carro de transporte y una completa caja de herramientas, elementos inequívocos para violentar accesos. Además, el VW Voyage presentaba irregularidades en la numeración de puertas y baúl.

Los cuatro sospechosos, con edades comprendidas entre los 22 y 43 años, fueron demorados tras no poder justificar su presencia en la zona y caer en serias contradicciones ante las preguntas de la autoridad. Se confirmó que el grupo estaría asociado a la conocida banda de "Los berracos", vinculada a múltiples robos en la zona.

La composición del grupo reveló un perfil particular: tres de los detenidos son de nacionalidad colombiana. Además, uno de los imputados argentinos registra un frondoso prontuario, con antecedentes por robos y tentativas de hurto en diversas localidades como Baradero, Magdalena, Moreno y La Matanza, además de causas por presunta comercialización de elementos robados y merodeo en zonas residenciales.

Investigación bajo la lupa de la UFI N° 1

La investigación penal se encuentra en manos de la Comisaría Décimo primera con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial La Plata.

Las autoridades judiciales iniciaron de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona y la toma de testimonios vecinales. El objetivo principal es determinar la extensión de la actividad delictiva de "Los berracos" y si están implicados en otros robos registrados recientemente en La Plata. Tras el operativo, los cuatro imputados fueron trasladados a sede judicial para ampliar las averiguaciones correspondientes.