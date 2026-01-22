Patricia Bullrich explotó X y cruzó a Kicillof y Larreta por la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro y Celia Flores durante un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela ha generado un sismo político que atraviesa las fronteras y fractura a la dirigencia argentina. La senadora Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza, no dudó en utilizar la red social X para protagonizar un durísimo cruce contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por sus posturas ante el inédito evento.

Mientras el oficialismo de Javier Milei celebró efusivamente la acción militar norteamericana, parte de la oposición expresó serios reparos, lo que desató la furia de Bullrich, quien no perdona matices en la condena al régimen chavista.

El dardo de "tibio" a Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta intentó mantener una postura de equilibrio al condenar la dictadura, pero alertar sobre la legalidad de la intervención. En X, el exmandatario porteño publicó que "Maduro es un dictador sanguinario", pero simultáneamente advirtió que la acción unilateral de Estados Unidos constituía una violación a la soberanía de los Estados.

La respuesta de Patricia Bullrich fue inmediata y lapidaria: "Dios, qué tibio". La senadora criticó a Larreta por supuestamente coincidir con la postura del kirchnerismo y por no condenar con suficiente firmeza al régimen venezolano. Bullrich defendió la intervención, asegurando que "Estados Unidos dio el paso posible dentro de la legalidad que es extraer a un delincuente".

Dios, que tibio.



¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio? https://t.co/EtvSaUCWTQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026

Choque directo con el kirchnerismo

El segundo frente de batalla de Bullrich fue contra el gobernador Axel Kicillof. El mandatario bonaerense se había pronunciado también en defensa de la soberanía venezolana, cuestionando abiertamente el operativo militar extranjero.

La respuesta de la senadora fue clara: señaló que la postura de Kicillof era "funcional al chavismo" e ignoraba conscientemente los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro.

La discusión escaló rápidamente en la red social, donde quedó clara la polarización de apoyos: