Golpe al bolsillo: Kicillof autorizó nuevos aumentos en la Autopista La Plata y el camino a la Costa

La gestión de Axel Kicillof le puso sello oficial a una noticia que ya generaba murmullos en los pasillos de la Gobernación y malestar entre los usuarios frecuentes: un nuevo esquema tarifario para los peajes operados por la empresa estatal AUBASA. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece un ajuste necesario —según los argumentos técnicos— para garantizar el mantenimiento de la traza, pero que impacta directamente en el costo de vida de los platenses que pendulan diariamente hacia CABA.

Los nuevos valores en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Para quienes transitan el vínculo vital entre la capital provincial y el territorio porteño, el cuadro tarifario sufrirá una modificación sustancial. El aumento discrimina, como es habitual, entre los horarios de "Hora Pico" y "Hora no Pico", un esquema que sigue siendo centro de debate en la política local.

A continuación, los precios de referencia para la categoría 2 (autos particulares):

Sentido La Plata: Los peajes de Dock Sud y Hudson verán reflejado el incremento de forma inmediata.

Hora Pico: (De lunes a viernes de 07:00 a 10:00 hacia CABA y de 17:00 a 20:00 hacia La Plata).

Hora No Pico: El resto de las franjas horarias y fines de semana.

Rumbo al Mar: ¿Cuánto cuesta ir a la Costa Atlántica?

El Corredor del Atlántico (Rutas 2, 11, 56, 63 y 74) también entra en la nueva lógica de costos. Con el recambio turístico en el horizonte, los peajes de Samborombón, Maipú y La Huella presentan valores que obligan a recalcular el presupuesto vacacional de las familias bonaerenses.

El trasfondo político del ajuste

Desde el entorno de la empresa estatal que conduce la administración provincial, justifican la medida señalando el desfasaje de los costos operativos y la necesidad de continuar con las obras de infraestructura vial. Sin embargo, desde la oposición en la Legislatura platense ya preparan pedidos de informe, cuestionando que el aumento de AUBASA no siempre se traduce en una mejora proporcional de la calzada o en la seguridad vial.

Este incremento se suma a la presión que ya ejercen los combustibles y las patentes, configurando un escenario complejo para la movilidad en la provincia de Buenos Aires.