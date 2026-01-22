Del repliegue de los Daer al ascenso de los Lavia, Pokoik, Escalante y Chevalier: el nuevo mapa del sindicalismo

El microclima sindical argentino atraviesa una metamorfosis que pocos se atrevieron a vaticinar en las últimas décadas. Lo que durante años fue una consigna de cumplimiento imposible —la renovación dirigencial— comenzó a materializarse durante el 2025 como una necesidad de supervivencia ante el avance de las políticas de desregulación del Gobierno nacional.

El paso al costado de los Daer: ¿Ciclo cumplido o repliegue estratégico?

En los pasillos de la calle Azopardo y en las asambleas de base, el ruido fue ensordecedor: los hermanos Daer, figuras centrales del "sindicalismo de los Gordos", decidieron soltar el bastón de mando en sus respectivas filiales porteñas.

En la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Buenos Aires, Héctor Daer le cedió el sillón a Javier Pokoik (55). Con una victoria contundente de más de 23 mil votos, Pokoik —quien fungía como secretario Gremial— asume el desafío de conducir uno de los gremios con mayor peso en el sector privado, mientras Daer se reserva la conducción de la Federación Nacional (FATSA) de cara a las elecciones de este 2026.

Casi en espejo, en el Sindicato de la Alimentación (STIA), Rodolfo Daer puso fin a una hegemonía de 40 años. El nuevo hombre fuerte es Sergio Escalante (58), un cuadro formado en las bases de Panificadora Balcarce que hoy encabeza el recambio en un gremio clave para la mesa de los argentinos.

Un Triunvirato con aroma a renovación

La CGT no es ajena a este proceso de "oxigenación". El nuevo triunvirato conformado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) tiene la difícil tarea de unificar personería ante un escenario de fragmentación y amenaza de reforma laboral.

Cristian Jerónimo: Representa el ala joven con vínculos internacionales y un perfil moderno que ya se lució en foros como la AmCham.

Octavio Argüello: El hombre de confianza de Hugo Moyano, que garantiza el músculo callejero y la disciplina del transporte.

Jorge Sola: La voz técnica y moderada, encargada de la comunicación estratégica de la central.

El recambio se extiende a los sectores estratégicos

La marea de cambios no se detuvo en las grandes centrales. Otros casilleros del poder gremial cambiaron de nombre:

Petróleo y Gas: Mario Lavia asumió la conducción de la Federación Nacional tras la salida de Gabriel Barroso.

Sector Público: Hernán Doval se consolidó al frente de la Confederación de Trabajadores Municipales.

Aduanas: Daniel Mallotti tomó las riendas del SUPARA.

Academia: Clara Chevalier se puso al frente de la CONADU, liderando la resistencia en el ámbito universitario.

Este nuevo ecosistema de dirigentes deberá demostrar en este 2026 si la renovación es solo de nombres o si implica una nueva forma de hacer política sindical frente a un modelo económico que pone a prueba la capacidad de negociación y movilización del movimiento obrero organizado.