Las diez películas más esperadas del 2026 en un año que promete ser uno de los más ambiciosos

Por: Jonatan Anaquin

El calendario cinematográfico de 2026 se presenta como uno de los más ambiciosos de los últimos años. Secuelas largamente reclamadas, precuelas que amplían universos conocidos y proyectos originales de directores consagrados conforman una cartelera pensada para el gran público, pero también para cinéfilos atentos a los movimientos de la industria. Estas son las diez películas que concentran mayor expectativa en el año que comienza.

El diablo viste a la moda 2

A veinte años del estreno original, Miranda Priestly vuelve en un escenario atravesado por los cambios profundos de la industria editorial. Andy Sachs ya no es una asistente, sino una editora consolidada, lo que reconfigura las relaciones de poder y los viejos conflictos. La reunión de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt refuerza el carácter de evento de esta secuela directa.

Estreno: 1 de mayo.

The Mandalorian & Grogu

Star Wars regresa al cine tras seis años de ausencia, trasladando a la pantalla grande el universo de su serie más exitosa. La película profundiza el vínculo entre Din Djarin y Grogu, combinando acción, épica galáctica y un eje emocional centrado en la paternidad.

Estreno: 22 de mayo.

El día de la revelación

Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción después de más de una década. La historia parte de una misteriosa señal proveniente del espacio que es recibida simultáneamente en distintos puntos del planeta, desencadenando un fenómeno global. Se trata de una propuesta original, con ambición conceptual y alcance humano.

Estreno: 12 de junio.

Toy Story 5

Siete años después de su última entrega, los juguetes más famosos del cine regresan con un conflicto anclado en la actualidad: la tecnología y las pantallas como una amenaza silenciosa. Woody, Buzz y Jessie enfrentan un mundo que cambia más rápido que ellos.

Estreno: 19 de junio.

La Odisea

Tras el éxito de Oppenheimer, Christopher Nolan se sumerge en la épica clásica con una nueva adaptación del poema de Homero. El viaje de Odiseo de regreso a Ítaca se convierte en una superproducción que apuesta por locaciones reales y una narrativa monumental.

Estreno: 17 de julio.

The Social Reckoning (Red Social 2)

Dieciséis años después de La red social, esta película funciona como una continuación temática. El foco está puesto en Frances Haugen, la ex empleada que filtró documentos internos de Facebook, ampliando el universo narrativo creado por Aaron Sorkin y trasladándolo a una era de mayor escrutinio público.

Estreno: 9 de octubre.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

La saga vuelve con una nueva precuela, ambientada 24 años antes de la historia original. El film explora versiones jóvenes de personajes clave y profundiza en el origen del sistema de los Juegos, eje central del universo creado por Suzanne Collins.

Estreno: 20 de noviembre.

Narnia: El sobrino del mago

Después de dieciséis años, Narnia regresa al cine con una precuela que narra el origen del mundo mágico y el surgimiento de la Bruja Blanca. Greta Gerwig encabeza el relanzamiento de la franquicia con una nueva mirada estética y narrativa.

Estreno: 26 de noviembre.

Dune: Messiah

Denis Villeneuve cierra su trilogía con un Paul Atreides ya convertido en emperador, obligado a enfrentar las consecuencias políticas y morales de su liderazgo. La película promete un tono más oscuro y reflexivo, consolidando la saga como una de las más ambiciosas del cine reciente.

Estreno: 19 de diciembre.

Vengadores: Doomsday

Tras más de siete años sin una película grupal, Los Vengadores regresan con Doctor Doom como principal amenaza. Marvel apuesta a un evento cinematográfico destinado a redefinir el futuro del género de superhéroes y recuperar el impacto cultural de su universo compartido.

Estreno: 19 de diciembre.