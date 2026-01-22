Gimnasia acelera por un 9: Cóccaro no, Auzmendi no, el Lobo tiene un nombre bajo siete llaves

En calle 4 el pedido es uno solo: gol. Saben en la CD de Gimnasia que para pelear arriba y no sufrir, el equipo necesita una referencia de área que acompañe el juego asociado. Por eso, en las últimas horas los movimientos en la calle 4 se intensificaron y se espera que esta sea la "semana clave" para ponerle la firma al nuevo atacante.

La danza de nombres: El factor económico y las opciones descartadas

El nombre de Matías Cóccaro, el ex Huracán hoy en el exterior, sobrevoló Estancia Chica. El "Zorro" gusta por su entrega y su picardía rioplatense, pero los números no cierran. Por el momento, el Lobo no está dispuesto a realizar la millonaria erogación que implica su salida, lo que mantiene esa posibilidad en el "frezzer".

Por otro lado, la búsqueda de Agustín Auzmendi también parece haber llegado a un punto muerto. Si bien hubo charlas y se intentó avanzar con firmeza por el actual hombre de Godoy Cruz, las negociaciones se cayeron en las últimas horas, dejando a la dirigencia con la necesidad de activar el "Plan B".





El "Tapado" es extranjero

Ante este panorama, la información que se filtró desde la cúpula albiazul indica que el refuerzo será extranjero. La dirigencia guarda bajo siete llaves el nombre del protagonista, pero se sabe que están acelerando de lleno para que el jugador se sume a la pretemporada lo antes posible.

Con el mercado en plena ebullición, el hincha de Gimnasia espera que el nuevo dueño de la 9 tenga la jerarquía necesaria para inflar las redes del Juan Carmelo Zerillo.

El 2026 de Gimnasia

El año que viene le depara dos desafíos al Lobo: mantenerse vivo en la doble competencia a la par que mira de refilón la tabla de promedios, en la que arranca bajo. El Lobo comenzará el 2026 en el puesto 22° de esta clasificación con 1.178 en una zona baja que está bastante apretada y tiene en la línea de fuego a Sarmiento y Aldosivi, que se salvó en el tramo final.

Por parte de la Liga Profesional, el Lobo compartirá zona para Apertura y Clausura con: Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas, Belgrano, River, Estudiantes (Río IV), Independiente Rivadavia, Huracán, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. En la Copa Argentina, irá contra Camioneros en los 32avos.