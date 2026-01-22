Secco desafía a Tapia y lleva a Verón a Ensenada: gran caravana por los Reyes Magos | VIDEOS

Juan Sebastián Verón participó este domingo de la tradicional caravana de Reyes Magos organizada por Estudiantes de La Plata, que llegó hasta el Club Barrio Progreso de Ensenada y reunió a cientos de familias en una jornada cargada de emoción e ilusión para los más chicos.

La actividad fue impulsada por la Fundación Estudiantes de La Plata y convocó a una multitud que se acercó desde temprano para disfrutar de una tarde festiva, con regalos, sonrisas y la esperada llegada de los Reyes Magos. Niños y niñas, acompañados por sus familias, colmaron las instalaciones del club para vivir un momento especial.

En uno de los videos difundidos a través de las redes oficiales del club se pudo ver al presidente albirrojo partiendo desde el Estadio UNO rumbo a Ensenada a bordo de un trencito, junto a su hija Mila y su esposa, Valentina Martín. El recorrido incluyó un paso por Plaza Moreno antes de continuar hacia el barrio ensenadense.

La presencia de Verón fue destacada por los vecinos y los hinchas como una muestra más de cercanía con la gente. En las últimas semanas, el máximo referente del club también se había mostrado junto a los simpatizantes al seguir desde la tribuna las finales del Torneo Clausura ante Racing y del Trofeo de Campeones frente a Platense, reforzando su perfil de dirigente cercano y presente en las actividades sociales de la institución.