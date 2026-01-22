Política | 5 Jan
Secco desafía a Tapia y lleva a Verón a Ensenada: gran caravana por los Reyes Magos | VIDEOS
El intendente, quién es el principal impulsor de la candidatura de Kicillof, se mostró abiertamente con Verón, que en la AFA es el principal opositor al "Chiqui" Tapia. ¿Lo más curioso? Claudio es el presidente del CEAMSE, nombrado justamente por Axel.
Juan Sebastián Verón participó este domingo de la tradicional caravana de Reyes Magos organizada por Estudiantes de La Plata, que llegó hasta el Club Barrio Progreso de Ensenada y reunió a cientos de familias en una jornada cargada de emoción e ilusión para los más chicos.
La actividad fue impulsada por la Fundación Estudiantes de La Plata y convocó a una multitud que se acercó desde temprano para disfrutar de una tarde festiva, con regalos, sonrisas y la esperada llegada de los Reyes Magos. Niños y niñas, acompañados por sus familias, colmaron las instalaciones del club para vivir un momento especial.
En uno de los videos difundidos a través de las redes oficiales del club se pudo ver al presidente albirrojo partiendo desde el Estadio UNO rumbo a Ensenada a bordo de un trencito, junto a su hija Mila y su esposa, Valentina Martín. El recorrido incluyó un paso por Plaza Moreno antes de continuar hacia el barrio ensenadense.
La presencia de Verón fue destacada por los vecinos y los hinchas como una muestra más de cercanía con la gente. En las últimas semanas, el máximo referente del club también se había mostrado junto a los simpatizantes al seguir desde la tribuna las finales del Torneo Clausura ante Racing y del Trofeo de Campeones frente a Platense, reforzando su perfil de dirigente cercano y presente en las actividades sociales de la institución.
😀 Una tarde de risas, regalos y alegría en Ensenada junto al Club Barrio Progreso. ¡Gracias por recibirnos! 🫶🏻🇦🇹 pic.twitter.com/fjgbPu6W9e— Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) January 4, 2026