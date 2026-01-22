Danzas, sabores y tradición: el Bon Odori celebra 25 años en La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más emblemáticas del calendario local: la 25° edición del Bon Odori, el tradicional festival japonés que combina música, danzas típicas, gastronomía oriental y expresiones artísticas en una jornada abierta a toda la comunidad. El evento se realizará el sábado 10 de enero, desde las 17:00, en el predio de 186 y 482, Colonia Urquiza, un espacio históricamente vinculado a la colectividad japonesa de la región.

Esta edición no será una más. El Bon Odori cumple 25 años de presencia ininterrumpida en La Plata, consolidándose como un puente cultural entre Japón y Argentina. En ese marco, la organización anunció dos premios especiales incluidos con la entrada: un viaje a Japón y un Smart TV de 32 pulgadas, un atractivo adicional que acompaña el espíritu festivo del encuentro.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a $18.000, mientras que el valor en puerta el día del evento será de $20.000. Según confirmaron los organizadores, menores de 10 años, mayores de 70 y personas con discapacidad ingresan sin cargo. Todo lo recaudado será a beneficio de la Escuela Japonesa de La Plata, institución clave para la preservación de la lengua y la cultura nipona en la ciudad.

Más allá del espectáculo, el Bon Odori mantiene su profundo significado simbólico. “En Japón se realiza en agosto y acá en enero. Es una forma de pedir buenas cosechas”, explicó Irene Cafiero, integrante de la organización. En ese ritual, la entrega de grullas de papel —los tradicionales tsuru— representa los deseos de buena salud, prosperidad y un año próspero, tanto para quienes participan como para la comunidad en general.

El festival es organizado por los padres de los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata, junto a distintas colonias japonesas de la zona, y propone una experiencia integral: platos típicos, bebidas tradicionales, juegos ancestrales, puestos de indumentaria y souvenirs, además de una muestra artística destacada que recorre distintas expresiones de la cultura oriental.

A 25 años de su primera edición, el Bon Odori no solo reafirma su vigencia, sino que se consolida como un espacio de encuentro, identidad y celebración colectiva, donde la tradición se renueva y dialoga con nuevas generaciones.