De La Plata a CABA: la autopista se convierte en un lujo diario

El reciente aumento de los peajes en la Autopista La Plata–Buenos Aires volvió a poner en primer plano un dato que muchos usuarios ya sienten en el bolsillo: moverse todos los días entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más caro, incluso antes de sumar combustible, mantenimiento o seguro.

La actualización tarifaria, vigente desde el último sábado, introduce diferencias según horario (pico y no pico), estación de cobro, tipo de vehículo y modalidad de pago, con descuentos parciales para quienes utilizan TelePASE. El resultado es un esquema complejo, pero con un impacto económico claro y contundente.

De La Plata a CABA

En sentido ascendente hacia la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios atraviesan una sola estación de peaje:

Motos Manual: $2.200 (no pico) / $2.800 (pico) TelePASE: $2.122,92 / $2.653,65

Autos Manual: $4.400 (no pico) / $5.400 (pico) TelePASE: $4.245,83 / $5.307,28



De CABA a La Plata

En el regreso hacia la capital provincial, el recorrido incluye dos estaciones de peaje: Dock Sud y Hudson, lo que duplica el impacto:

Motos (categoría 1) Manual por estación: $1.100 (no pico) / $1.400 (pico) Total diario: $2.200 / $2.800

Autos (categoría 2) Manual por estación: $2.200 (no pico) / $2.700 (pico) Total diario: $4.400 / $5.400 Con TelePASE: $4.245,84 / $5.307,30



Tomando como referencia 25 días hábiles al mes, el costo exclusivo en peajes se vuelve determinante:

Autos

Hora no pico (manual): $220.000 mensuales

Hora pico (manual): $250.000 mensuales

Con TelePASE : No pico: $212.109 Pico: $265.365



Motos

Hora no pico (manual): $110.000

Hora pico (manual): $135.000

Con TelePASE : No pico: $106.359 Pico: $149.512



Estos montos corresponden únicamente a peajes. No incluyen nafta, desgaste del vehículo, service ni seguro.

Para quienes ingresan o salen desde estaciones intermedias como Villa Elisa, el costo es menor pero mantiene la misma lógica tarifaria:

Auto Manual: $1.200 (no pico) / $1.400 (pico) Gasto mensual estimado (25 días): $30.000 en no pico $35.000 en pico



Desde el Gobierno bonaerense, el incremento se explica por la actualización trimestral del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que combina salarios, precios mayoristas e IPC, con el objetivo de sostener operación, mantenimiento y seguridad vial.

Sin embargo, en la práctica, el peaje pasó de ser un gasto accesorio a convertirse en un costo estructural, especialmente para quienes no tienen alternativas reales al uso del vehículo particular.

Viajar para trabajar o estudiar entre La Plata y CABA hoy implica destinar una porción significativa del ingreso mensual solo para pasar por la cabina.