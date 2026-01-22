Información General | 6 Jan
Transporte y bolsillo
De La Plata a CABA: la autopista se convierte en un lujo diario
El último aumento de los peajes en la Autopista La Plata–Buenos Aires convirtió al traslado diario en un gasto fijo cada vez más pesado. Según el horario, el medio de pago y el tipo de vehículo, el costo mensual puede superar ampliamente los $200.000, una cifra que obliga a repensar rutinas, horarios y hasta la conveniencia de usar el vehículo propio.
El reciente aumento de los peajes en la Autopista La Plata–Buenos Aires volvió a poner en primer plano un dato que muchos usuarios ya sienten en el bolsillo: moverse todos los días entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más caro, incluso antes de sumar combustible, mantenimiento o seguro.
La actualización tarifaria, vigente desde el último sábado, introduce diferencias según horario (pico y no pico), estación de cobro, tipo de vehículo y modalidad de pago, con descuentos parciales para quienes utilizan TelePASE. El resultado es un esquema complejo, pero con un impacto económico claro y contundente.
De La Plata a CABA
En sentido ascendente hacia la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios atraviesan una sola estación de peaje:
-
Motos
-
Manual: $2.200 (no pico) / $2.800 (pico)
-
TelePASE: $2.122,92 / $2.653,65
-
-
Autos
-
Manual: $4.400 (no pico) / $5.400 (pico)
-
TelePASE: $4.245,83 / $5.307,28
-
De CABA a La Plata
En el regreso hacia la capital provincial, el recorrido incluye dos estaciones de peaje: Dock Sud y Hudson, lo que duplica el impacto:
-
Motos (categoría 1)
-
Manual por estación: $1.100 (no pico) / $1.400 (pico)
-
Total diario: $2.200 / $2.800
-
-
Autos (categoría 2)
-
Manual por estación: $2.200 (no pico) / $2.700 (pico)
-
Total diario: $4.400 / $5.400
-
Con TelePASE: $4.245,84 / $5.307,30
-
Tomando como referencia 25 días hábiles al mes, el costo exclusivo en peajes se vuelve determinante:
Autos
-
Hora no pico (manual): $220.000 mensuales
-
Hora pico (manual): $250.000 mensuales
-
Con TelePASE:
-
No pico: $212.109
-
Pico: $265.365
-
Motos
-
Hora no pico (manual): $110.000
-
Hora pico (manual): $135.000
-
Con TelePASE:
-
No pico: $106.359
-
Pico: $149.512
-
Estos montos corresponden únicamente a peajes. No incluyen nafta, desgaste del vehículo, service ni seguro.
Para quienes ingresan o salen desde estaciones intermedias como Villa Elisa, el costo es menor pero mantiene la misma lógica tarifaria:
-
Auto
-
Manual: $1.200 (no pico) / $1.400 (pico)
-
Gasto mensual estimado (25 días):
-
$30.000 en no pico
-
$35.000 en pico
-
-
Desde el Gobierno bonaerense, el incremento se explica por la actualización trimestral del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que combina salarios, precios mayoristas e IPC, con el objetivo de sostener operación, mantenimiento y seguridad vial.
Sin embargo, en la práctica, el peaje pasó de ser un gasto accesorio a convertirse en un costo estructural, especialmente para quienes no tienen alternativas reales al uso del vehículo particular.
Viajar para trabajar o estudiar entre La Plata y CABA hoy implica destinar una porción significativa del ingreso mensual solo para pasar por la cabina.