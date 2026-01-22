La Plata: Los Reyes Magos llegan al barrio platense con una tarde llena de juegos y sorpresas

En Villa Elvira vivirán una jornada especial ante está fecha significativa para cada niño, que es la llegada de los Reyes Magos. En la zona de 78 y 118, vecinos y vecinas esperan el arribo de Melchor, Baltazar y Gaspar para vivir un festejo pensado especialmente para los más chicos.



La actividad se realizará en el Merendero “Nueva Esperanza”, ubicado en 78 entre 118 y 119, y contará con merienda, juegos, sorpresas y la presencia de los tres Reyes Magos, además de una feria de emprendedores del barrio.

Vanesa, encargada del merendero, explicó que el objetivo del encuentro es brindar un momento de alegría y contención: “Preparamos algo lindo para los niños, para que no pierdan la ilusión”.

El festejo se desarrollará desde las 17 hasta las 20 horas y está destinado a todos los vecinos y vecinas, en especial a los niños y niñas del barrio, que podrán disfrutar de una tarde diferente, llena de color y sonrisas.



