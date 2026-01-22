Información General | 6 Jan
Villa Elvira celebra la ilusión
La Plata: Los Reyes Magos llegan al barrio platense con una tarde llena de juegos y sorpresas
Este martes, el Merendero “Nueva Esperanza”, ubicado en 78 entre 118 y 119, organiza un festejo abierto a toda la comunidad con merienda, feria de emprendedores y la visita de los tres Reyes Magos, para que los niños y niñas del barrio disfruten y mantengan viva la magia.
En Villa Elvira vivirán una jornada especial ante está fecha significativa para cada niño, que es la llegada de los Reyes Magos. En la zona de 78 y 118, vecinos y vecinas esperan el arribo de Melchor, Baltazar y Gaspar para vivir un festejo pensado especialmente para los más chicos.
La actividad se realizará en el Merendero “Nueva Esperanza”, ubicado en 78 entre 118 y 119, y contará con merienda, juegos, sorpresas y la presencia de los tres Reyes Magos, además de una feria de emprendedores del barrio.
Vanesa, encargada del merendero, explicó que el objetivo del encuentro es brindar un momento de alegría y contención: “Preparamos algo lindo para los niños, para que no pierdan la ilusión”.
El festejo se desarrollará desde las 17 hasta las 20 horas y está destinado a todos los vecinos y vecinas, en especial a los niños y niñas del barrio, que podrán disfrutar de una tarde diferente, llena de color y sonrisas.