Regreso de Tyson Fury: por qué vuelve y qué puede pasar ahora

Cuando parecía que la historia ya estaba cerrada, el boxeo volvió a sorprender. El regreso de Tyson Fury no solo rompe con la idea del retiro definitivo, sino que reactiva una pregunta que todavía nadie puede responder con certeza: ¿qué pelea busca realmente el Gypsy King?

A menos de un año de anunciar su adiós, el británico confirmó que volverá al ring en 2026. La noticia sacudió al mundo del boxeo y volvió a poner el foco en una división pesada que nunca logra quedarse quieta por mucho tiempo.

El último capítulo de Tyson Fury había sido duro. En mayo de 2024 perdió ante Oleksandr Usyk, quien logró algo histórico: unificar todos los títulos de los pesos pesados después de más de dos décadas. Meses después, en diciembre, volvió a caer frente al ucraniano en Riad. Con 36 años, Fury anunció su retiro y dio a entender que ya no tenía nada más que demostrar.

Pero el retiro duró poco. Fiel a su estilo, Fury reapareció en redes sociales con un mensaje provocador que dejó en claro que la llama sigue encendida. Así, el regreso al boxeo volvió a ser parte de su relato personal, una constante en su carrera.

No es la primera vez. En 2022, tras vencer a Dillian Whyte, había prometido colgar los guantes. Meses después, estaba otra vez arriba del ring. Su récord explica por qué cada vuelta genera expectativa: 34 victorias, 24 por nocaut, dos derrotas y un empate. A eso se suman hitos como la victoria ante Wladimir Klitschko en 2015 y la inolvidable trilogía con Deontay Wilder.

Con el anuncio del regreso, automáticamente reaparece un nombre: Anthony Joshua. El combate entre ambos es uno de los más esperados de la era moderna, pero nunca se concretó. Hoy, ese cruce vuelve a estar en duda por el grave accidente de tránsito que sufrió Joshua en Nigeria, donde murieron dos personas de su entorno. El boxeador se recupera, pero su futuro inmediato es una incógnita.

Esa incertidumbre abre otros escenarios. Una nueva pelea con Oleksandr Usyk, actual campeón indiscutido, vuelve a estar sobre la mesa. También aparecen opciones dentro del boxeo británico, con nombres que hoy pisan fuerte en la categoría pesada.

El regreso de Tyson Fury confirma algo que el boxeo ya aprendió: en la élite, los retiros no siempre son definitivos. Fury vuelve a escena como siempre lo hizo, generando ruido, expectativa y preguntas sin respuesta. Y mientras el ring lo espera, el mundo vuelve a mirar, sabiendo que con él nunca hay un final del todo cerrado.