Colapinto, el elegido de la nueva era Alpine tras un 2025 para el olvido

Franco Colapinto ya no es solo una promesa dentro del paddock: Alpine decidió apostar fuerte por su talento en el inicio de una nueva era de la Fórmula 1. Tras un 2025 marcado por decisiones técnicas arriesgadas y resultados adversos, Steve Nielsen, director general del equipo, dejó definiciones contundentes sobre el futuro inmediato de la escudería y el rol central que ocupará el piloto argentino.

La temporada pasada fue, sin rodeos, una de las más difíciles para Alpine, que terminó última en el Campeonato de Constructores. La elección estratégica de detener tempranamente el desarrollo del monoplaza 2025 para enfocarse de lleno en el reglamento técnico de 2026 dejó a sus pilotos en clara desventaja frente a rivales que continuaron evolucionando sus autos. El impacto fue evidente: solo se sumaron puntos en uno de los últimos once Grandes Premios, con un sexto puesto de Pierre Gasly en Interlagos como excepción.

En ese contexto, Franco Colapinto emergió como una de las principales apuestas deportivas del equipo. El piloto argentino, que reemplazó a Jack Doohan a partir de la séptima carrera del calendario 2025, tendrá por primera vez la oportunidad de disputar una temporada completa como titular en la Fórmula 1 en 2026, incluyendo los test de pretemporada.

En diálogo con el medio especializado Motorsport, Nielsen fue claro al evaluar su evolución:

“Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, afirmó.

El respaldo no quedó solo en palabras de acompañamiento. El directivo destacó que en más de una carrera Colapinto estuvo a la altura —e incluso por encima— de su compañero de equipo:

“En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera”, subrayó, dejando en evidencia la confianza del equipo en su potencial.

De cara a 2026, Alpine apunta a una premisa clave: regularidad y doble aporte de puntos. Nielsen reconoció que uno de los grandes déficits del último año fue no contar con dos autos competitivos de manera constante:

“Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato”, explicó.

En esa línea, la estabilidad aparece como un concepto central:

“Necesitamos estabilidad en el segundo auto y dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”, insistió el directivo.

La autocrítica también fue técnica. Nielsen fue contundente al analizar el rendimiento del A525:

“La cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos”, sostuvo, incluso remarcando que los pilotos estuvieron por encima del nivel del coche en varias oportunidades.

El futuro inmediato ya está en marcha. Alpine encendió por primera vez el nuevo motor Mercedes que utilizará en 2026, un paso clave dentro del cambio de reglamento técnico que marcará a la categoría. El equipo presentó el hito con un mensaje claro: “Una nueva era. El A526 está vivo”, acompañado por imágenes desde la fábrica de Enstone y la presencia de figuras clave como David Sánchez, director técnico.

Con el nuevo monoplaza próximo a salir a pista en los test de Barcelona entre el 26 y el 30 de enero, Alpine se prepara para reinventarse. Y en ese proceso, Franco Colapinto aparece como una pieza estratégica, no solo por proyección, sino por la confianza explícita que recibe desde la conducción del equipo.