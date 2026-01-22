LA PLATA | Un policía le salvó la vida a un nene de 12 años en Villa Elvira con maniobras de RCP

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró salvarle la vida a un menor de 12 años en la localidad platense de Villa Elvira, tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un contexto de extrema gravedad.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la zona de 117 y 92, donde el menor fue encontrado en grave estado y con signos de ahorcamiento, situación que motivó un llamado urgente al 911. La escena exigía una respuesta inmediata.

Entre los primeros en llegar se encontraba el teniente Esteban Fernández, integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), quien actuó sin dudar y comenzó de inmediato con las maniobras de RCP, fundamentales para revertir el cuadro crítico.

Gracias a su rápida y precisa intervención, el niño logró recuperar los signos vitales, lo que permitió estabilizarlo hasta la llegada del personal médico. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Fuentes policiales destacaron que la asistencia temprana fue determinante para sostener al menor con vida durante los minutos más críticos. Luego, el equipo de salud continuó con las tareas de atención y concretó el traslado hospitalario.

El episodio vuelve a poner en relieve la importancia de la capacitación en primeros auxilios y RCP dentro de las fuerzas de seguridad, así como el impacto directo que una decisión tomada a tiempo puede tener en el desenlace de una emergencia extrema.