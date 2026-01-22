jueves 22 de enero de 2026 - Edición Nº5413

Cultura y espacio público

Cine gratis y al aire libre: La Plata enciende las pantallas durante el verano

Con una propuesta que combina acceso cultural, encuentro barrial y disfrute al aire libre, el Municipio apuesta a que el cine salga de las salas y se convierta en protagonista de las noches de verano platenses.

La ciudad de La Plata suma una nueva propuesta a su agenda estival: cine al aire libre y con entrada libre y gratuita en distintos barrios. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, se desarrollará durante enero y febrero y llegará a clubes, plazas y centros culturales, con funciones pensadas para vecinos y vecinas de todas las edades.

El ciclo forma parte de la programación cultural de verano que despliega la Comuna y tiene como objetivo ampliar el acceso a producciones nacionales e internacionales, al tiempo que promueve el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario. Lejos de concentrarse en un solo lugar, la propuesta busca descentralizar la oferta cultural y acercarla a distintos puntos del partido.

Las proyecciones serán abiertas, gratuitas y al aire libre, recuperando una tradición que combina entretenimiento y vida barrial. En ese sentido, el cine se convierte en una excusa para compartir, reencontrarse y habitar plazas, clubes y centros culturales en clave colectiva.

Las primeras funciones tendrán lugar en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Cultural Islas Malvinas y el Centro Cultural Estación Provincial, y comenzarán este miércoles 7 de enero, marcando el inicio de un calendario que se extenderá a lo largo del verano.

Con esta agenda, La Plata refuerza su perfil cultural y apuesta a que el verano se viva también desde el arte, el encuentro y la apropiación del espacio público, con el cine como protagonista de las noches al aire libre.

Enero a puro cine y gratis en La Plata

  • Miércoles 7 – 19.00: Belén
    Club Almagro (80 entre 121 y 122, Villa Elvira)
  • Jueves 8 – 19.00: El secreto de sus ojos
    Plaza Mitre (464 y 14 bis, City Bell)
  • Viernes 9 – 19.00: Belén
    Calle 641 entre 7 y 8 (Sicardi/Garibaldi)
  • Viernes 16 – 19.00: Intensamente 2
    Plaza El Recreo (637 y 131, Arana)
  • Viernes 16 – 20.30: La Frecuencia Kirlian: La serie completa
    Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71)
  • Domingo 18 – 20.30: Alemania
    Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51)
  • Jueves 22 – 19.00: 3000 km en bicicleta
    Parque Mercante (60 y 145, Los Hornos)
  • Viernes 23 – 19.00: 227 lunas
    Club San Jorge (424 y 8, Villa Elisa)
  • Viernes 23 – 20.30: Volver al futuro
    Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71)
  • Sábado 24 – 19.00: Sonic 2
    Plaza Juan Manuel de Rosas (424 y 222, El Peligro)
  • Domingo 25 – 20.30: La noche sin mí
    Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51)
  • Viernes 30 – 19.00: Joven depredador
    Plaza La Vieja Estación (414 bis entre 144 y 145, Arturo Seguí)
  • Sábado 31 – 19.00: La dicha en movimiento
    Club Dardo Rocha (5 bis entre 519 y 520, Ringuelet)
