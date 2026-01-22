Cine gratis y al aire libre: La Plata enciende las pantallas durante el verano

La ciudad de La Plata suma una nueva propuesta a su agenda estival: cine al aire libre y con entrada libre y gratuita en distintos barrios. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, se desarrollará durante enero y febrero y llegará a clubes, plazas y centros culturales, con funciones pensadas para vecinos y vecinas de todas las edades.
El ciclo forma parte de la programación cultural de verano que despliega la Comuna y tiene como objetivo ampliar el acceso a producciones nacionales e internacionales, al tiempo que promueve el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario. Lejos de concentrarse en un solo lugar, la propuesta busca descentralizar la oferta cultural y acercarla a distintos puntos del partido.
Las proyecciones serán abiertas, gratuitas y al aire libre, recuperando una tradición que combina entretenimiento y vida barrial. En ese sentido, el cine se convierte en una excusa para compartir, reencontrarse y habitar plazas, clubes y centros culturales en clave colectiva.
Las primeras funciones tendrán lugar en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Cultural Islas Malvinas y el Centro Cultural Estación Provincial, y comenzarán este miércoles 7 de enero, marcando el inicio de un calendario que se extenderá a lo largo del verano.
Con esta agenda, La Plata refuerza su perfil cultural y apuesta a que el verano se viva también desde el arte, el encuentro y la apropiación del espacio público, con el cine como protagonista de las noches al aire libre.
Enero a puro cine y gratis en La Plata
- Miércoles 7 – 19.00: Belén
Club Almagro (80 entre 121 y 122, Villa Elvira)
- Jueves 8 – 19.00: El secreto de sus ojos
Plaza Mitre (464 y 14 bis, City Bell)
- Viernes 9 – 19.00: Belén
Calle 641 entre 7 y 8 (Sicardi/Garibaldi)
- Viernes 16 – 19.00: Intensamente 2
Plaza El Recreo (637 y 131, Arana)
- Viernes 16 – 20.30: La Frecuencia Kirlian: La serie completa
Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71)
- Domingo 18 – 20.30: Alemania
Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51)
- Jueves 22 – 19.00: 3000 km en bicicleta
Parque Mercante (60 y 145, Los Hornos)
- Viernes 23 – 19.00: 227 lunas
Club San Jorge (424 y 8, Villa Elisa)
- Viernes 23 – 20.30: Volver al futuro
Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71)
- Sábado 24 – 19.00: Sonic 2
Plaza Juan Manuel de Rosas (424 y 222, El Peligro)
- Domingo 25 – 20.30: La noche sin mí
Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51)
- Viernes 30 – 19.00: Joven depredador
Plaza La Vieja Estación (414 bis entre 144 y 145, Arturo Seguí)
- Sábado 31 – 19.00: La dicha en movimiento
Club Dardo Rocha (5 bis entre 519 y 520, Ringuelet)