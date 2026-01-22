Cine gratis y al aire libre: La Plata enciende las pantallas durante el verano

La ciudad de La Plata suma una nueva propuesta a su agenda estival: cine al aire libre y con entrada libre y gratuita en distintos barrios. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, se desarrollará durante enero y febrero y llegará a clubes, plazas y centros culturales, con funciones pensadas para vecinos y vecinas de todas las edades.

El ciclo forma parte de la programación cultural de verano que despliega la Comuna y tiene como objetivo ampliar el acceso a producciones nacionales e internacionales, al tiempo que promueve el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario. Lejos de concentrarse en un solo lugar, la propuesta busca descentralizar la oferta cultural y acercarla a distintos puntos del partido.

Las proyecciones serán abiertas, gratuitas y al aire libre, recuperando una tradición que combina entretenimiento y vida barrial. En ese sentido, el cine se convierte en una excusa para compartir, reencontrarse y habitar plazas, clubes y centros culturales en clave colectiva.

Las primeras funciones tendrán lugar en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Cultural Islas Malvinas y el Centro Cultural Estación Provincial, y comenzarán este miércoles 7 de enero, marcando el inicio de un calendario que se extenderá a lo largo del verano.

Con esta agenda, La Plata refuerza su perfil cultural y apuesta a que el verano se viva también desde el arte, el encuentro y la apropiación del espacio público, con el cine como protagonista de las noches al aire libre.

Enero a puro cine y gratis en La Plata

Miércoles 7 – 19.00: Belén

Club Almagro (80 entre 121 y 122, Villa Elvira)