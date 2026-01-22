Charla a fondo con el DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto: “Se que tengo que demostrar”

Entre la pasividad de los árboles y la ausencia de ruidos molestos, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata acaba de terminar otra dura jornada de pretemporada en Estancia Chica.

Los jugadores se movilizan en autos desde la Cancha 2 hasta la Vieja Casona, y en el medio hacen una parada para sacarse fotos con algunos hinchas que lograron entrar al predio.

El clima acompaña y la ilusión empuja

Fernando "Lucho" Zaniratto está consustanciado con su objetivo y muy ilusionado con la palabra que le dio el nuevo gobierno del club.

Primero llegó el Nacho de Dudignac: Fernández. Hoy presentan al otro Nacho, el de Bolívar: Miramón. Y se espera por la llegada de algún delantero picante.

El técnico del Lobo, tras haber cumplido casi tres meses al frente de la Primera División de Gimnasia y Esgrima La Plata, atendió en exclusiva a los periodistas de Grupo Primera Página (LaMovidaPlatense.com.ar; PrimeraPagina.info y NoticiasEnsenada.info).

En la larga entrevista brindó precisiones que ayudan a pensar cómo funcionará el Gimnasia modelo 2026 que se va moldeando en Abasto.

No habrá cambios de sistemas pese a las partidas de Piedrahita y Merlini. A Nacho Fernández lo piensa como un segunda punta detrás del nueve, delante de Miramón y Barros Schelotto entre otros volantes que puedan jugar.

Mientras algunos jugadores terminan una partida de pool como sobremesa de una estadía muy armoniosa, el flamente entrenador de 44 años se muestra predispuesto y comienza a desarrollar su idea, mientras la cámara captura las imágenes de la primera entrevista íntima del año en el lugar de la concentración.

¿Cómo trabaja el técnico de Gimnasia?

Nunca hay que dejar nada librado al azar. Con las herramientas que tenemos trato de agregarle mi impronta para cosas puntuales como por ejemplo la pelota parada. Tanto en la Liga Amateur como en la Reserva de Gimnasia, siempre trabajé de la misma manera. Los partidos se ganan por detalles.

¿Griguol es tu referente?

Timoteo fue uno de mis referentes sin dudas. Por el trato, por el orden, por la humildad y por estar en los detalles. En el ascenso de Italia tuve un entrenador que me marcó mucho también. Un técnico que me gusta en la actualidad es Marcelo Gallardo. Todavía no llegué al techo que quisiera llegar como entrenador.

¿En qué posición va a arrancar Nacho Fernández?

Creo que con su experiencia se puede acomodar en varios lugares según la circunstancia. Mi dibujo táctico madre es 4-2-3-1. Y me parece que la posición natural de Nacho en ese esquema podría ser detrás del punta.

Tenes una superpoblación para el círculo central . ¿Cómo pensas administrar el mediocampo?

El regreso de Ignacio Miramón es una gran noticia, porque sumamos pase y jerarquía. La continuidad de Augusto Max es importante por lo que puede dar dentro y fuera de la cancha. Nicolás Barros Schelotto ya demostró lo que puede brindarle al equipo. También están Mateo Seoane y Pablo Aguiar; por suerte hay variantes que es lo que un técnico siempre pide y necesita.

Te ganaste el cariño de la gente y también esa expectativa de ir por más...

Eso lo tengo claro. Voy a estar bajo la lupa para demostrar si soy realmente el técnico que hizo levantar al equipo. Soy nuevo y me van a estar observando. Asumo los riesgos y voy a trabajar para que todo salga lo mejor posible. Estoy convencido de que nos va a ir bien. El apoyo de la gente se nota mucho.

¿Para qué va a estar Gimnasia en esta temporada?