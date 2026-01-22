Política | 7 Jan
Charla a fondo con el DT de Gimnasia, Fernando Zaniratto: “Se que tengo que demostrar”
El técnico del Lobo trazó metas y objetivos para el 2026 y definió el lugar de la cancha que ocuparán Nacho Fernández y Miramón. Jugará con 4-2-3-1.
Entre la pasividad de los árboles y la ausencia de ruidos molestos, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata acaba de terminar otra dura jornada de pretemporada en Estancia Chica.
Los jugadores se movilizan en autos desde la Cancha 2 hasta la Vieja Casona, y en el medio hacen una parada para sacarse fotos con algunos hinchas que lograron entrar al predio.
El clima acompaña y la ilusión empuja
Fernando "Lucho" Zaniratto está consustanciado con su objetivo y muy ilusionado con la palabra que le dio el nuevo gobierno del club.
Primero llegó el Nacho de Dudignac: Fernández. Hoy presentan al otro Nacho, el de Bolívar: Miramón. Y se espera por la llegada de algún delantero picante.
El técnico del Lobo, tras haber cumplido casi tres meses al frente de la Primera División de Gimnasia y Esgrima La Plata, atendió en exclusiva a los periodistas de Grupo Primera Página (LaMovidaPlatense.com.ar; PrimeraPagina.info y NoticiasEnsenada.info).
En la larga entrevista brindó precisiones que ayudan a pensar cómo funcionará el Gimnasia modelo 2026 que se va moldeando en Abasto.
No habrá cambios de sistemas pese a las partidas de Piedrahita y Merlini. A Nacho Fernández lo piensa como un segunda punta detrás del nueve, delante de Miramón y Barros Schelotto entre otros volantes que puedan jugar.
Mientras algunos jugadores terminan una partida de pool como sobremesa de una estadía muy armoniosa, el flamente entrenador de 44 años se muestra predispuesto y comienza a desarrollar su idea, mientras la cámara captura las imágenes de la primera entrevista íntima del año en el lugar de la concentración.