VIDEO | Violencia en Ensenada: dos mujeres destrozaron un auto en Punta Lara

Un violento episodio de daños y vandalismo se registró en las últimas horas en Punta Lara, partido de Ensenada, donde dos mujeres destrozaron un automóvil y luego se dieron a la fuga. Por el hecho, una de las agresoras ya fue identificada y la investigación continúa para dar con ambas responsables.

Según relató el damnificado al medio La Buena Info, el ataque ocurrió en la zona de 130 y 3 y habría estado motivado por una disputa de carácter familiar. De acuerdo al testimonio de la víctima, las mujeres —presuntamente oriundas de los barrios "El Mercadito", en La Plata, y "El Molino", en Punta Lara— atacaron el vehículo y provocaron daños totales en los vidrios.

Siempre según el relato, la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del lugar, que captaron tanto el momento del ataque como la huida de las agresoras. Tras vandalizar el auto, escaparon en otro vehículo que no tenía patente visible.

Luego del aviso a la Policía, se montó un operativo en la zona y se intentó interceptarlas. Incluso, efectivos cortaron la circulación en diagonal 74 y más tarde se recibió un llamado al 911 alertando sobre un automóvil de características similares circulando hacia el barrio El Molino. Sin embargo, pese al despliegue policial, las sospechosas lograron escapar y se les perdió el rastro.

El damnificado radicó la denuncia correspondiente y aportó información clave para la causa. En ese marco, indicó que una de las agresoras fue identificada como M.D., a quien se reconoció como propietaria del vehículo utilizado para la fuga.

La investigación continúa en curso. Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y trabajan para identificar plenamente a ambas mujeres y avanzar con las actuaciones judiciales por los daños ocasionados.