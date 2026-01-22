SUDESTADA | El río llegará a 3,10 metros a las 21: peligro en las costas de Ensenada y Berisso

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), emitió un alerta por una importante crecida del Río de la Plata interior que afectará a la región en las próximas horas.

Según el último informe oficial, el nivel del río se ubicará hasta 1,30 metros por encima de los valores normales indicados en las tablas de marea. Es decir, llegará a 3,10 metros y desbordará, provocando anegaciones en la localidad de Punta Lara. El fenómeno estará impulsado por vientos persistentes del sector sudeste, una condición que suele generar un marcado ascenso del nivel del agua en las zonas costeras

De acuerdo a las previsiones, la crecida comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir de la noche de este miércoles 7 de enero y afectará principalmente a las localidades ribereñas de La Plata, Berisso, Ensenada, la Ciudad de Buenos Aires y sectores del norte del Conurbano bonaerense

Horarios previstos del pico de la marea

El SHN detalló además la cronología estimada de los momentos de mayor altura del río:

- Puerto La Plata: el pico máximo se espera alrededor de las 21:00, con una altura aproximada de 3,10 metros.

- Puerto de Buenos Aires (Dársena F): el nivel del agua alcanzaría los 3,00 metros cerca de las 23:00

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas costeras, evitar circular por sectores anegables y asegurar embarcaciones y elementos ubicados en áreas bajas, especialmente durante las horas de mayor crecida.