Peligro de derrumbe en el centro de La Plata: cayó un balcón del piso 5 en 58 entre 12 y 13

En un moderno edificio de la calle 58 entre 12 y 13, en pleno centro platense, las estructuras comenzaron a fallar y este mediodía cayó un balcón del quinto piso. Los restos de mampostería y hormigón quedaron esparcidos por la vereda un buen rato, hasta que personal del consorcio lo limpió.

"El impacto fue tremendo", aseguraron los vecinos del lugar, que no vieron venir los trozos de balcón por el aire, aunque presenciaron los momentos posteriores a la aparatosa caída, tomándose las cabezas y comentando la suerte que tuvieron de no pasar justo por ahí en ese momento.

Sobre esa calle, la 58 y todas las transversales, estacionan quienes hacen compras en 12 y caminan hacia los negocios por la vereda donde hoy cayó un balcón desde el quinto piso. De haber sucedido unos días antes, posiblemente estaríamos informando una terrible tragedia.

Lo cierto es que este mediodía actuaron la Municipalidad de La Plata a través de Defensa Civil, la Guardia Urbana y la Dirección de Inspecciones, además de varias áreas de la Secretaría de Obras Públicas. También acudieron al lugar varios patrulleros de la policía y gran cantidad de transeúntes y vecinos que no podían creer lo sucedido.