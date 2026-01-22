La Plata: la Fiesta del Tomate Platense ya tiene fecha y busca batir récords en su edición XXI

La Plata se prepara para uno de los eventos más esperados de su agenda: la 21° edición de la Fiesta del Tomate Platense. La confirmación oficial, realizada a través de las redes sociales por el Grupo Tomate Platense, ha generado un entusiasmo inmediato entre productores, cocineros y el público en general, marcando el sábado 7 de febrero de 2026 como la fecha ineludible.

Falta exactamente un mes para que la capital bonaerense se vista de rojo para homenajear a la hortaliza más representativa de su producción.



Aunque los detalles específicos sobre el lugar, los horarios y el cronograma de actividades se darán a conocer en los próximos días, se anticipa que el epicentro volverá a ser la tradicional Estación Experimental Gorina, ubicada en 148 y 501, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Este encuentro, que ya es un clásico consolidado, se distingue por ser mucho más que una simple feria: es una celebración del patrimonio gastronómico y la resiliencia productiva. La edición anterior, realizada en 2025, fue un éxito rotundo, ofreciendo talleres, demostraciones de cocina en vivo, y una amplia variedad de productos. Los visitantes pudieron adquirir desde tomates frescos hasta derivados innovadores como salsas artesanales, dulces, alfajores y hasta cerveza elaborada con tomate.

El Sabor con capacidad de resistencia

La relevancia de esta fiesta radica en la historia de la propia hortaliza. Si bien La Plata es el principal polo tomatero de Argentina, el auténtico tomate platense, valorado por su inigualable sabor y aroma, estuvo en peligro. Durante los años ochenta, fue casi totalmente reemplazado por variedades híbridas de "larga vida", más resistentes a la comercialización pero desprovistas de las características organolépticas del original.

Afortunadamente, el esfuerzo mancomunado de productores, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), logró rescatar esta semilla criolla. El hito más reciente fue en 2023, cuando una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario culminó con el reconocimiento oficial de estas semillas como criollas e inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Este logro legal garantiza la preservación de la semilla y su disponibilidad para los productores que deseen cultivarla, asegurando así que el sabor icónico del tomate platense siga siendo parte fundamental de la mesa argentina. La Fiesta del Tomate Platense cuenta con el apoyo institucional clave de la Municipalidad de La Plata y es un símbolo del compromiso por difundir y fortalecer la producción local.