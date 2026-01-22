El "Lobo" toma decisiones drásticas: seis futbolistas quedan marginados y Anacleto avanza con rescisiones

La pretemporada del conjunto albiazul está generando más noticias por las salidas que por las incorporaciones. El cuerpo técnico liderado por Fernando Zaniratto comunicó a un grupo significativo de jugadores que no serán tenidos en cuenta para la temporada 2026, obligándolos a buscar nuevos horizontes. La decisión es tan firme que varios de ellos ya entrenan de manera diferenciada en el complejo de Abasto.

Rescisiones y retornos sin lugar

El caso que mayor impacto genera y que tendrá resolución inmediata es el de Guillermo Enrique. Tras finalizar su préstamo en Alianza Lima (Perú) sin que se hiciera efectiva la opción de compra, el ex Banfield se encontró con una novedad tajante al no presentarse en Abasto: la dirigencia de Carlos Anacleto decidió rescindir el contrato que lo vinculaba al club por un año más.

Otro que debe buscar rodaje urgente es Bautista Barros Schelotto, quien regresó de su cesión en Platense y ya es pretendido por Quilmes para disputar la Primera B Nacional. Mismo camino deberá recorrer Fabricio Corbalán, a quien Zaniratto le dio minutos solo en el Clásico de fase regular, además de escasos ingresos ante River y Barracas Central. De momento, Corbalán no tiene ofertas concretas.

Los préstamos complejos

Dos situaciones complican la desvinculación total del club:

Juan Cruz Yangali: Llegó a mediados de 2025 como una apuesta, pero no es prioridad para el DT. La dirigencia busca romper la relación laboral (que caduca en diciembre de 2026), aunque existe una deuda pendiente con San Telmo. Sebastián Lomónaco: El atacante, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz de Mendoza, tiene préstamo vigente hasta fines de 2026, pero no será considerado. La conducción de Anacleto alcanzó un principio de acuerdo con el "Tomba" para facilitar su salida a un tercer club.

En la misma bolsa de "prescindibles" cayeron Leandro Mamut, con chances de migrar a Paraguay o a la segunda división local, e Ignacio Zapulla, que llegó de Sol de Mayo de Viedma y solo sumó minutos en Reserva.

Finalmente, el Lobo también negocia la desvinculación de Maximiliano Zalazar, ex-pedido del exentrenador Orfila y cuyo pase es propiedad de Boca Juniors. Liverpool de Uruguay mostró interés, pero el visto bueno final debe llegar desde el club xeneize.

Cabe destacar que Alan Sosa, otro jugador que estaba fuera del proyecto de Zaniratto, ya encontró destino y se sumó a Aldosivi de Mar del Plata el pasado fin de semana.