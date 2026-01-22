LA PLATA | Nuevo estacionamiento medido: cámaras lectoras y notificaciones electrónicas

La ciudad de La Plata avanza en la modernización de su esquema de tránsito con la implementación de un nuevo sistema inteligente de control del estacionamiento medido, presentado por el intendente Julio Alak. La iniciativa apunta a optimizar la eficiencia del sistema rotativo, mejorar la recaudación y reforzar la seguridad de los agentes de tránsito, según informaron desde la Municipalidad.

El cambio central será la incorporación de vehículos equipados con cámaras lectoras de patentes, que recorrerán las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido para verificar, de manera automática, si los autos tienen el sistema activado. Esta tecnología permitirá detectar infracciones sin necesidad de contacto directo entre inspectores y conductores, un punto clave en términos de prevención y seguridad.

El esquema también contempla una actualización integral del mecanismo de notificación de infracciones. Cuando los móviles detecten que un vehículo no tiene el estacionamiento medido activo, se enviará un aviso a la base de datos y, tras 10 minutos de tolerancia, se procederá a labrar la infracción correspondiente.

Otro de los cambios relevantes es el fin de las tradicionales obleas escritas a mano. A partir de ahora, las multas se emitirán mediante tickets impresos con impresoras portátiles, mientras que los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico, donde se detallarán las opciones para realizar el pago voluntario.

“El objetivo es mejorar la conducta de los vecinos a través de un sistema rotativo eficiente y moderno”, explicó Alak. El desarrollo del sistema fue realizado por la Comuna en articulación con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Julasoft SA.

Los nuevos móviles trabajarán de manera coordinada con los agentes de tránsito en zonas clave como Tribunales, el Centro Comercial de Calle 12, el eje fundacional y City Bell, y permitirán garantizar el funcionamiento del sistema incluso ante condiciones climáticas adversas.

El anuncio oficial se realizó a través de un video que mostró los vehículos de control, cuya aparición semanas atrás ya había generado debate público y un pedido de informes en el Concejo Deliberante. Con esta implementación, el Municipio apuesta a un control más automatizado, preciso y menos conflictivo, marcando un cambio significativo en la gestión del estacionamiento urbano.