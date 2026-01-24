“Será seguro”: Trump habló de viajar a Venezuela y afianzar el control estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría viajar a Venezuela en el futuro, al considerar que “en algún momento será seguro”, y confirmó que su país mantendrá la supervisión directa del territorio venezolano durante años, mientras avanza en la reconstrucción del sector petrolero.

Las declaraciones fueron realizadas durante una extensa entrevista en el Despacho Oval con The New York Times, donde el mandatario dejó en claro que la presencia estadounidense será mucho más prolongada de lo previsto inicialmente. Al ser consultado sobre los plazos, evitó precisiones y respondió: “Solo el tiempo lo dirá”, aunque aclaró que se tratará de “mucho más tiempo” que unos pocos meses.

Trump afirmó que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, integrado por ex dirigentes leales a Nicolás Maduro —actualmente encarcelado—, “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, en referencia a la cooperación política, estratégica y energética con Washington.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el petróleo venezolano. El presidente aseguró que Estados Unidos asumirá el control efectivo de la venta del crudo por tiempo indefinido, como parte de un plan en tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso. En ese marco, Trump confirmó que EEUU obtendrá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano, antes bloqueado por sanciones.

“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a tomar petróleo”, sostuvo Trump, al tiempo que reconoció que reactivar el sector petrolero llevará años, debido al deterioro acumulado.

El mandatario también se refirió con entusiasmo a la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y reveló que siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas, que incluyó la construcción de una réplica a tamaño real del complejo presidencial en una base militar en Kentucky. Según Trump, la intervención fue un éxito absoluto y la contrastó con lo que calificó como fracasos de administraciones anteriores.

Sin embargo, evitó responder por qué reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina en lugar de respaldar a María Corina Machado, líder opositora y reciente Premio Nobel de la Paz, cuyo espacio político había derrotado electoralmente al chavismo en 2024. Trump solo se limitó a señalar que Rubio mantiene contacto permanente con Rodríguez y que existe una “comunicación constante” con su administración.

Tampoco brindó definiciones sobre eventuales elecciones en Venezuela, ni sobre los límites que podrían derivar en el despliegue de tropas estadounidenses en tierra, aunque dejó entrever que todas las opciones siguen abiertas. “No me gustaría decirles eso”, respondió ante preguntas directas sobre una posible intervención militar si Caracas bloquea el acceso al petróleo o mantiene vínculos con Rusia y China.

Aun así, Trump insistió en que los antiguos aliados de Maduro están cooperando, pese a su discurso público. “Nos están tratando con gran respeto”, remarcó, y recordó que la relación actual se da tras años de conflicto por la nacionalización del petróleo que había sido explotado por empresas estadounidenses.