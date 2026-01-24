La Provincia abre un concurso para abogados y ofrece formación dentro del Estado

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrió una nueva convocatoria laboral destinada a abogados y abogadas interesados en incorporarse al organismo que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo. Se trata de la sexta edición del Programa de Incorporación de Trabajadores/as al Organismo, una iniciativa que combina concurso público, etapas de evaluación y formación específica en la función estatal.

El anuncio fue realizado por el titular del área, Santiago Pérez Teruel, quien explicó que el proceso de selección contempla cinco etapas, que comienzan con la postulación y avanzan hacia instancias evaluativas progresivas. Según detalló, en los últimos años este mecanismo permitió sumar alrededor de 50 profesionales a la estructura jurídica de la Provincia.

Desde la Asesoría indicaron que quienes resulten seleccionados cumplirán tareas de asesoramiento legal en distintas áreas del Ejecutivo provincial. “El objetivo del organismo es brindar asesoramiento jurídico tanto al Gobernador como a los distintos ministerios”, sostuvo Pérez Teruel, al describir el rol central que cumple el organismo dentro del esquema institucional bonaerense.

La labor de los nuevos ingresos incluye la elaboración de dictámenes jurídicos vinculados a políticas públicas y actos administrativos, además de la representación legal del Estado provincial. En ese sentido, el funcionario precisó que los abogados y abogadas que se incorporen podrán defender a la Provincia en juicios o impulsar demandas en nombre del Estado.

Uno de los ejes distintivos del concurso es su componente formativo obligatorio. La Provincia exige que quienes ingresen realicen una especialización en Derecho Público Provincial, con prácticas en el territorio y articulación con áreas sensibles como Educación, Salud y Seguridad. El objetivo es que los profesionales no solo dominen la técnica jurídica, sino que comprendan el funcionamiento integral del Estado.

Durante la presentación, Pérez Teruel también hizo referencia a otras cuestiones institucionales, como las demandas de la Provincia contra el Estado nacional y el funcionamiento de la Suprema Corte bonaerense, aunque remarcó que su foco principal sigue puesto en la gestión y fortalecimiento de la Asesoría General de Gobierno.