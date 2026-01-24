Incendios forestales en la Patagonia: dónde hay focos activos y cómo está la situación en el sur

Algo está pasando en el sur argentino y no es un dato menor. Desde el domingo, el fuego avanza en distintos puntos de la Patagonia, en medio de una sequía histórica y una crisis hídrica que agrava cada foco. Lo que empezó como incendios aislados hoy mantiene en alerta a varias provincias. ¿Dónde están los focos activos, qué se sabe de su origen y cuál es la situación actual? Acá te lo explicamos, simple y directo.

Los incendios forestales más graves se concentran en Chubut. El foco principal está en Puerto Patriada, cerca del Lago Epuyén. El gobernador Nacho Torres confirmó que el incendio fue intencional y ya arrasó más de 1.800 hectáreas de bosques y zonas rurales. El fuego sigue activo, se expandió más allá del Cerro Pirque y amenaza áreas cercanas al pueblo de Epuyén.

“El fuego se originó de manera intencional, no es un accidente”, aseguró Torres, quien también advirtió que el inicio fue en un lugar y horario estratégicos, con presencia de familias y turistas. Según explicó, el riesgo fue aún mayor porque podía quedar bloqueado el único camino de salida. La provincia pidió apoyo federal para contener las llamas, que avanzan rápido por el viento y las altas temperaturas.

En Chubut también hubo otros focos. El incendio en Cholila está controlado y se comprobó que fue provocado, ya que se encontró material combustible y acelerantes. El de El Turbio está contenido en un 90 por ciento. En tanto, el fuego en el Parque Nacional Los Alerces sigue activo, mientras que el de Lago Engaño ya fue controlado.

La situación en Santa Cruz tampoco es tranquila. En el Cerro Huemul, cerca de El Chaltén, el incendio ya consumió unas 140 hectáreas de bosque nativo y alcanzó el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares. El gobernador Claudio Vidal encabezó una mesa de trabajo para coordinar el operativo y anunció el envío de más brigadistas.

En la zona trabajan aviones hidrantes, un helicóptero con helibalde y personal de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial. Las autoridades pidieron a la comunidad que no intente colaborar por su cuenta, ya que el terreno y el viento hacen que la situación sea muy peligrosa. Además, se mantiene la prohibición total de hacer fuego en varias áreas del parque.

El director de Lucha Contra Incendios Forestales, Ariel Amthauer, descartó causas naturales: no hubo tormentas eléctricas. El origen fue humano y se investiga si se trató de negligencia o de un hecho intencional. La mayor preocupación es que las llamas lleguen al bosque de ñires del río Túnel, una zona de alta densidad vegetal.

En Río Negro no hay incendios activos, pero sí focos cercanos. El gobernador Alberto Weretilneck envió brigadistas a Chubut y advirtió que habrá sanciones penales severas para quienes inicien fuego de manera intencional.

En Neuquén, los cuatro focos registrados el domingo ya fueron extinguidos. Según informó la secretaria Luciana Ortíz Luna, el origen fue humano por negligencia, no intencional.

El panorama sigue siendo delicado. Aunque algunos focos están controlados, el riesgo en la Patagonia continúa y las próximas jornadas serán clave para frenar el avance del fuego.