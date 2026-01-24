VIDEOS | El fuego destruyó ayer una vivienda en la zona céntrica de Ensenada y afectó a casas vecinas

Un incendio de grandes proporciones llevó en la tarde hoy preocupación a numerosos vecinos cercanos a la zona céntrica de la ciudad. Pasadas las 15hs, se declaró un siniestro en una antigua vivienda de madera de pinotea, ubicada en la calle Hipolíto Yrigoyen entre Sarmiento y Marqués de Avilés.

En cuestión de minutos las llamas se extendieron a todo el inmueble y el humo podía visualizarse desde varias cuadras de distancia.

Numerosos vecinos se acercaron al lugar para ver que era lo que estaba ocurriendo, al tiempo que las sirenas de Bomberos alertaban a la población.En total seis unidades de Bomberos acudieron al lugar del hecho, dada la magnitud del incendio. Durante varios minutos debieron trabajar para poder extinguir el fuego.

Lamentablemente, los daños fueron prácticamente totales, ya que el impiadoso accionar de las llamas redujo todo a cenizas e hierros retorcidos. El fuego también afectó las paredes de viviendas lindantes, debiendo los servidores públicos extender el accionar para evitar que el mismo se propagara en mayor intensidad.