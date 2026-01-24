VIDEO | Ensenada: un policía persiguió a motochorros en una bicicleta y atrapó a uno

Una intensa y poco habitual persecución policial se registró este miércoles entre Ensenada y La Plata y terminó con la detención de dos motochorros en la zona de 38 y 127. El operativo incluyó una maniobra insólita que quedó registrada en video y fue clave para concretar uno de los arrestos: un policía persiguió a uno de los delincuentes en bicicleta

Todo comenzó cuando efectivos de la Motorizada Departamental, junto con personal del Comando de Patrullas, observaron a dos sospechosos que circulaban en motocicletas. Al intentar identificarlos, los individuos escaparon a toda velocidad y se dividieron en distintas direcciones: uno ingresó al Bosque de La Plata, mientras que el otro huyó por avenida 122 hacia calle 43.

Ante la fuga, los policías se separaron para continuar la persecución. En uno de los tramos ocurrió la escena más llamativa del procedimiento: el subteniente Alejandro Peralta descendió del patrullero, tomó una bicicleta que pertenecía a un trabajador que cortaba el pasto en la zona y comenzó a perseguir al delincuente. Tras recorrer varios metros, logró alcanzarlo y reducirlo, en una maniobra que fue destacada por su rapidez y efectividad.

Como resultado del operativo, fueron detenidos G.L., de 23 años, y L.M.M., de 28. Las capturas se concretaron en calle 44 y 122 y en una calle interna del Bosque platense.

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos motocicletas: una Honda Wave blanca y una Honda CB 190 negra, ambas sin patente y con pedido de secuestro activo por causas vinculadas a robo y hurto de motovehículos. Además, en poder de Ledezma se halló un arma de utilería de color negro, con cargador colocado y una munición calibre .22.