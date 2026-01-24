Cómo entrar y salir del centro de La Plata: cortan 20 días el tránsito en 1 y Dg. 80 | VIDEO

Desde ayer miércoles 7 de enero 2026, está cortada la concurridísima cuadra de Diagonal 80 entre 1 y 115, el principal acceso al centro de la ciudad de La Plata.

Además, tres íconos sociales de la capital bonaerense se erigen en esa zona: la histórica Estación de Trenes de La Plata, una joya arquitectónica que fusiona el estilo Clásico (neoclásico) con el Art Nouveau, se ubica justo en la esquina del corte, sumándole una enorme concurrencia de pasajeros.

Muy cerca de allí están el Bingo y el Hipódromo de La Plata, a los que concurren diariamente decenas de miles de platenses.

Este panorama geográfico, hace que sea una zona transitada como muy pocas y el solo hecho de saber que estará cerrada al paso vehicular casi hasta fin de enero, genera una incomodidad importante.

De todos modos, lo mismo ocurrió con la esquina de 1 y 38, por donde era casi imposible cruzar sobre las vías debido a los desniveles y roturas del asfalto, y ahora permite circular perfectamente.

Las obras hay que hacerlas y son incómodas, pero sus resultados posteriores son infinitamente gratificantes: son 20 días de dificultades a cambio de años de comodidad.

Por dónde salir

Quienes circulen por Diagonal 80 hacia la Avenida 120, como saliendo del centro de la ciudad, deberán tomar la Avenida 44, pasar frente al acceso principal al Hipódromo, hasta llegar a la calle 116. Luego, transitar dos cuadras y llegar nuevamente a Dg. 80, frente al Bingo. Allí doblar a la derecha y retomar la mencionada diagonal.

Mucho más difícil que salir es entrar

De acuerdo al mapa difundido por la Municipalidad de La Plata, quienes arriben hasta la zona de la obra transitando por Diagonal 80 con destino al Centro platense, deberán desviar por la calle 116 hacia la Avenida 38 y por ésta hacia el paso a nivel de 1 y 38 (Plaza Alsina), para luego ingresar al centro por Diagonal 74.

Quienes ingresen desde la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires desde la rotonda de 120 y 32, tendrán otras opciones para no cruzar ida y vuelta el Barrio Hipódromo. Deberán ingresar directamente por Diagonal 74 hacia el cruce de 1 y 38, siendo esta la principal alternativa.

Otra manera de entrar al centro platense desde la rotonda de la autopista es tomar Avenida 32 hasta Avenida 7 para ingresar al centro de la ciudad por la principal arteria de La Plata.

También se puede ingresar por Avenida 122 hasta la rotonda de 122 y 52, para ingresar por esa arteria que cruza el medio el bosque hasta Avenida 1 y desde allí elegir la vía más apropiada para ir al destino elegido.

Es clave seguir las indicaciones

La Municipalidad de La Plata pide que durante los días que dure el corte, los automovilistas y peatones circulen con especial y atenta precaución. Además, sugiere observar cuidadosamente la señalización instalada y utilizar los desvíos establecidos, con el objetivo de mantener la seguridad y favorecer la fluidez vehicular.