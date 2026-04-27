El agua más cara: audiencia clave para definir el aumento las tarifas en la Provincia

ABSA realiza este viernes en La Plata una audiencia pública obligatoria, instancia administrativa clave para avanzar con una actualización de las tarifas del servicio de agua potable. El encuentro es un requisito previo indispensable para que los incrementos puedan reflejarse en las boletas durante el primer tramo de 2026.

La convocatoria responde a un pedido formal de Aguas Bonaerenses S.A. ante la Autoridad del Agua, en el que la empresa solicita una “modificación parcial” del cuadro tarifario vigente. Tal como establece la normativa, cualquier cambio en las tarifas debe ser debatido previamente en una audiencia pública.

Entre los puntos centrales del planteo, ABSA propone un incremento inicial del 40%, acompañado por aumentos periódicos del 4%, y un cambio estructural en la forma de actualización: se dejarían atrás los ajustes cuatrimestrales para pasar a un esquema bimestral.

Además, el proyecto incorpora un sistema de segmentación según la valuación fiscal de los inmuebles, lo que implica que las propiedades de mayor valor afrontarían subas más altas, mientras que el impacto sería menor en los inmuebles de menor valuación.

La audiencia se desarrolla desde las 11 de la mañana en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con la participación de funcionarios provinciales, representantes de ABSA y organismos vinculados a la defensa de los usuarios. Aunque no es vinculante, la instancia resulta determinante para habilitar el camino formal hacia los aumentos.

En un contexto de presión creciente sobre los bolsillos, la discusión tarifaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. El resultado de la audiencia marcará el rumbo de las facturas de agua en gran parte del territorio bonaerense durante el próximo año.