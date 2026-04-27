Estudiantes: Eduardo Domínguez renueva hasta 2027 y proyecta una nueva era de títulos

Estudiantes de La Plata ha ratificado de manera contundente la continuidad de su proyecto deportivo. En el arranque de la pretemporada en el Country Club de City Bell, la institución hizo oficial la extensión del contrato de Eduardo Domínguez como Director Técnico, asegurando su liderazgo en el banco al menos hasta diciembre de 2027.

La renovación, que se había acordado verbalmente a fines de diciembre, fue sellada públicamente este viernes. El "Pincha" difundió imágenes del entrenador, apodado el "Barba", junto al mánager Marcos Angeleri y el vicepresidente Martín Gorostegui, simbolizando la firmeza del acuerdo.

✍️ Eduardo Domínguez formalizó la extensión del vínculo contractual con el Club por las próximas dos temporadas. ¡Vamos por más en este 2026, Barba! 💪 pic.twitter.com/hbjwNXPB9P — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 8, 2026

El Barba, arquitecto de la gloria reciente

El ciclo de Domínguez se ha convertido en sinónimo de éxito y competitividad. Bajo su mando, Estudiantes revirtió una prolongada sequía de 13 años sin títulos, logrando tres consagraciones en poco tiempo: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones del mismo año, este último obtenido tras vencer a Vélez Sarsfield.

En total, el "Barba" ha comandado al León en múltiples frentes, incluyendo dos Ligas Profesionales, tres Copas de la Liga, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Copas Argentina, un Torneo Apertura, una Supercopa Argentina y dos Trofeo de Campeones.

La institución destacó el logro del pasado 2025, cuando el equipo se "reinventó" para conquistar otra Copa de Liga y un Trofeo de Campeones, consolidando al León como uno de los protagonistas constantes del fútbol argentino.

Detalles de la extensión contractual

Tal como se había filtrado, la extensión del vínculo contractual incluye no solo una mejora salarial significativa para el cuerpo técnico, sino también la inclusión de una cláusula especial de rescisión. Este punto había sido central en las negociaciones solicitadas por la representación de Domínguez.

El anuncio oficial se realizó a través de las plataformas digitales del club, enviando un mensaje claro a los hinchas y al fútbol argentino: "Eduardo Domínguez formalizó la extensión del vínculo contractual con el club por las próximas dos temporadas. ¡Vamos por más en este 2026, Barba!".