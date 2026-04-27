Alerta mosca negra: el barigüí avanza en el AMBA y provoca picaduras muy dolorosas

Las altas temperaturas, la humedad persistente y la tropicalización del clima favorecieron la llegada y expansión del barigüí, conocido popularmente como mosca negra, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la región de La Plata. Se trata de un insecto que genera mordeduras especialmente dolorosas, con inflamación prolongada y un alto nivel de molestia para quienes las sufren.

Este insecto se desarrolla principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y cursos de agua corriente, donde deposita sus huevos. Históricamente, su mayor presencia se registraba en la cuenca del río Salado, pero en las últimas semanas comenzó a desplazarse hacia áreas urbanas más densamente pobladas.

El barigüí pertenece al grupo de los simúlidos y, a diferencia del mosquito común, no pica: corta la piel para alimentarse. Son las hembras las que atacan, ya que necesitan sangre para el desarrollo de sus huevos, lo que las lleva a morder tanto a personas como a animales.

La dermatóloga Yael Borojovich, especialista de OSPEDYC, explicó que el barigüí es más activo durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer. Al morder, rasga la piel con su mandíbula y libera sustancias anestésicas, vasodilatadoras y anticoagulantes. Por ese motivo, muchas veces el ataque no se percibe en el momento, sino cuando aparece la reacción inflamatoria.

Las mordeduras suelen provocar dolor persistente durante varios días, enrojecimiento, hinchazón, ardor y picazón intensa. En algunos casos dejan manchas rojas o heridas con costra que tardan en cicatrizar. En personas sensibles, pueden desencadenar reacciones alérgicas más severas, con inflamación marcada e incluso fiebre.

Aunque generalmente no transmite enfermedades graves, los especialistas advierten que el rascado puede provocar infecciones secundarias, lo que agrava el cuadro.

Cómo prevenir los ataques de la mosca negra

Para reducir el riesgo de mordeduras, los especialistas recomiendan:

Usar repelente de insectos , aunque su eficacia frente al barigüí es limitada .

Vestir ropa de mangas largas y pantalones largos , preferentemente de colores claros , ya que los tonos oscuros atraen más al insecto.

Evitar zonas cercanas a ríos, arroyos o agua corriente durante las horas de mayor actividad.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas .

Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

Qué hacer ante una mordedura

En caso de sufrir una picadura, se aconseja:

Lavar la zona con agua y jabón .

Aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación.

Utilizar cremas calmantes o antihistamínicas .

No rascarse , para evitar infecciones.

Consultar de inmediato a un médico ante signos de reacción alérgica intensa.

La llegada del barigüí al AMBA deja en evidencia que los cambios ambientales ya no son un problema lejano: impactan de lleno en la salud y la calidad de vida, incluso en los grandes centros urbanos.