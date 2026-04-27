El reencuentro más esperado: Gimnasia desata la euforia con la primera foto de los Nachos juntos

El predio de Abasto se convirtió hoy en el epicentro de la ilusión tripera. Gimnasia y Esgrima La Plata compartió las primeras imágenes oficiales de la pretemporada con la gran novedad: el reencuentro de Ignacio Miramón con el plantel, inmortalizado junto al otro gran refuerzo de peso, Ignacio Fernández. La postal de los "Nachos" sonriendo juntos en el entrenamiento ha revolucionado a los hinchas, quienes ya sueñan con ver a esta dupla potenciar el mediocampo albiazul.





Regreso y condiciones: la apuesta por el rodaje

Ignacio Miramón, segundo refuerzo del Lobo para la temporada 2026, llegó a préstamo por un año procedente del Lille de Francia. La operación se cerró con un esquema de cargo descendente, una modalidad que favorece a Gimnasia: si el volante central disputa el 60% de los partidos del equipo en 2026, el club no deberá abonar la totalidad del cargo. El objetivo principal del conjunto francés es que el jugador, de solo 22 años, pueda revalorizarse sumando minutos.

Además, el acuerdo incluye una atractiva opción de compra a favor del Lobo que se podrá ejecutar en diciembre de este año, por una cifra que rondaría los 4.000.000 de dólares, lo que evidencia el interés del club en asegurar el futuro del mediocampista de Bolívar si su rendimiento es el esperado.





Poca actividad y sed de minutos

Tras dos años y medio fuera de La Plata, la situación física de Miramón está en el foco. El volante, que ya se sumó a los trabajos a la par del plantel principal en Estancia Chica bajo la supervisión del cuerpo técnico de Fernando Zaniratto, reconoció que viene con poca continuidad.

"Desde lo físico vengo bien, en Boca entraba en el grupo y me siento bien y ya empecé a hacer algunos trabajos acá en Estancia", afirmó el mediocampista. Su paso por Europa fue breve (solo cuatro partidos en el Lille) y en su posterior préstamo en Boca Juniors disputó 20 encuentros en el último año y medio. Con este regreso, Miramón dejó clara su ambición: "Tengo ganas de sumar muchos minutos en este regreso, ya que no los tuve en Lille ni en Boca."

El desafío de Gimnasia será integrar a este talento con la jerarquía de Ignacio Fernández para construir un mediocampo sólido y determinante en la próxima temporada.