Netflix prepara una superproducción en La Plata, con 200 técnicos, 500 extras y cortes de calles

La ciudad de La Plata será escenario de una ambiciosa producción de Netflix, que implicará un despliegue técnico y humano inédito en los últimos años. La productora K&S Films llevará adelante el rodaje de la miniserie El Futuro es Nuestro, con 25 jornadas de filmación, la participación de más de 200 técnicos, casi 500 extras y una fuerte presencia de trabajadores audiovisuales locales.

El proyecto fue presentado tras una reunión en la Municipalidad entre el intendente Julio Alak y autoridades de la productora, en un encuentro del que también participaron la secretaria de Cultura Ana Negrete, el director del Pasaje Dardo Rocha Cristian Scarpetta, el productor ejecutivo Diego Copello y los responsables de locaciones Mariano Cukar y Danisa Mungía.

“Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, afirmó Alak, y remarcó que este tipo de rodajes “generan trabajo, atraen inversiones y fortalecen la cultura como motor de desarrollo”.

Tal como adelantó 0221.com.ar, la filmación se realizará los días 24, 25 y 31 de enero, y 1° y 2 de febrero, principalmente en el Pasaje Dardo Rocha y en la zona de 6 entre 48 y 50. Durante esas jornadas habrá cortes de tránsito y un importante despliegue escénico que incluirá efectos especiales, según confirmaron desde la organización.

Desde el sector comercial destacan que la producción tendrá un impacto económico positivo, especialmente en una época de menor movimiento, beneficiando a bares, comercios y servicios de cercanía.

El Futuro es Nuestro será una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La historia está basada en la novela The World Jones Made, del reconocido autor Philip K. Dick.

La trama se sitúa en el año 2047, en una Sudamérica atravesada por un colapso ecológico, donde emerge un líder carismático desde Internet, capaz de predecir el futuro y movilizar a las masas. Ese personaje, Jonás Flores, promete un nuevo orden y se convierte en la voz más influyente del continente.

Con más de 150 producciones en su trayectoria, K&S Films es responsable de títulos emblemáticos como El Eternauta, Relatos Salvajes, El Clan, El Ángel y La Odisea de los Giles, entre otros. Su desembarco en La Plata refuerza la estrategia municipal de consolidar a la ciudad como un polo audiovisual, capaz de albergar producciones de alcance internacional.