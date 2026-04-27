La concejal Soledad Pedernera borra la “A” de su placa y desata la polémica por el uso del lenguaje de género

El clima político en el Concejo Deliberante de La Plata ha adquirido una dimensión simbólica y cultural tras el desembarco de los representantes de La Libertad Avanza. La protagonista de este primer choque ideológico es la recién asumida Soledad Pedernera, cuya acción en el segundo piso del palacio municipal ha puesto el foco en la llamada "batalla cultural".

Pedernera, quien llegó al cuerpo deliberativo por Las Fuerzas del Cielo (el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y que en la provincia tiene como referente a Agustín Romo), se mostró disconforme con una política interna del cuerpo. La presidencia del Concejo, a cargo del peronista Marcelo Galland, utiliza la desinencia "A" para nombrar a las legisladoras, identificándolas como "Concejala", una práctica instalada desde hace años.

La intervención del despacho

Manifestando su rechazo a esta nomenclatura, la ex-parlamentaria del Mercosur tomó una medida directa: intervino el cartel de identificación de su despacho. Soledad Pedernera colocó un sticker o realizó una intervención manual para tapar la letra "A" del final de la palabra.

De esta forma, la placa de su oficina es la única en ese sector del pasillo (donde se ubica el bloque libertario) que reza: "Soledad Pedernera - CONCEJAL". En contraste, las placas de las demás legisladoras femeninas, especialmente las del peronismo y el oficialismo municipal, mantienen la leyenda "CONCEJALA".

Una disputa con antecedentes nacionales

El debate por la denominación de los cargos públicos según el género no es nuevo en la política argentina. Esta postura, adoptada por Pedernera, se enmarca en la ofensiva ideológica del espacio libertario contra las conquistas del movimiento de mujeres.

El caso de Pedernera recuerda directamente a los antecedentes de alto voltaje político:

Cristina Kirchner defendió fervientemente el uso de "presidenta" y "vicepresidenta" cuando ocupó esos cargos. La actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha insistido públicamente en que se la mencione como "vicepresidente", utilizando el masculino como genérico.

Aunque otras representantes de La Libertad Avanza y algunas del PRO en La Plata también prefieren ser llamadas "concejal", Soledad Pedernera es la primera en ejecutar una acción material que visibiliza y consolida esta postura en el ámbito legislativo local.