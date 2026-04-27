Un porteño ganó más de $1.800 millones y se convirtió en el nuevo millonario del Quini 6

El sorteo N° 3337 del Quini 6 dejó a la Argentina con un nuevo millonario. Un apostador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acertó los seis números de la modalidad La Segunda y se llevó un premio superior a los $1.800 millones, uno de los más altos del año.

La combinación ganadora fue 11, 17, 20, 26, 29 y 32, números que le permitieron adjudicarse un pozo exacto de $1.804.766.386. Al tipo de cambio actual, el monto equivale a más de 1,2 millones de dólares, una cifra que volvió a sacudir la expectativa en torno a los juegos de azar.

El impacto del resultado se sintió en todo el país. Cada semana, el Quini 6 convoca a millones de apostadores y, en este caso, el premio fue interpretado por muchos como un verdadero “regalo de Reyes”. Además, en la modalidad Siempre Sale, se repartieron más de $9 millones entre 34 ganadores, que también celebraron una jornada marcada por la fortuna.

La Lotería de Santa Fe, creada en 1938 con fines de asistencia social y sanitaria, administra uno de los sistemas de juego más populares y federales de la Argentina. La aparición del Quini 6 en 1988 marcó un antes y un después: fue el primer juego poceado de alcance nacional gestionado por una provincia.

Actualmente, la Caja de Asistencia Social sostiene dos sorteos semanales, los miércoles y domingos, y sumó otras modalidades para diversificar la oferta, como el Brinco y la Tómbola Santafesina. La federalización del sistema permitió además comercializar juegos de otras jurisdicciones, consolidando una red nacional de apuestas.

Este premio se suma a otro antecedente reciente que quedó en la historia: en diciembre, un apostador de Reconquista, Santa Fe, ganó $8.800 millones en la modalidad Revancha, el mayor premio entregado hasta ahora por el Quini 6, con la combinación 05, 15, 25, 33, 40 y 45.

En la edición más reciente, la modalidad Tradicional arrojó los números 04, 09, 27, 29, 39 y 40, mientras que en la Revancha salieron 05, 13, 16, 32, 35 y 39. La expectativa ya está puesta en el próximo sorteo, con pozos acumulados que siguen alimentando la ilusión de miles de jugadores.

Con 36 años de vigencia, el Quini 6 confirma, sorteo tras sorteo, que la posibilidad de cambiar la vida en un instante sigue siendo el principal motor de su éxito.