Atención conductores: los autos 2014 y 2015 ya no pagan la patente en ARBA

Desde este año, los autos modelo 2014 y 2015 dejaron de tributar la patente en ARBA y pasaron a pagar el Impuesto Automotor en los municipios donde están radicados, entre ellos La Plata. La medida, confirmada en las últimas horas, implica un cambio directo en la vía de pago para miles de propietarios, que ya no deberán abonar el impuesto a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

El traspaso se encuentra enmarcado en el Artículo 34 de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558 y rige desde el año 2026. Según se explicó oficialmente, en 2025 no se había producido ninguna descentralización debido a la prórroga de la Ley Impositiva 2024, por lo que en esta oportunidad son dos los años-modelo que cambian de órbita al mismo tiempo.

Qué autos pasan a pagar la patente en el Municipio

Vehículos modelo 2014

Vehículos modelo 2015

A partir de ahora, estos rodados ya no deben pagar la patente en ARBA, sino en el municipio donde estén radicados.

Para verificar dónde tributa cada vehículo, los propietarios deben consultar el padrón de radicación a través del enlace oficial correspondiente.

En caso de que el auto esté radicado en La Plata, las boletas de pago se descargan y abonan desde el Portal de Autogestión de la Agencia Platense de Recaudación (APR), ingresando a la opción “Consultar y pagar”.

Desde el organismo municipal aclararon que los padrones todavía están en proceso de configuración, por lo que las liquidaciones estarán disponibles en los próximos días.

Vencimiento de la cuota 1 y del pago anual: 10 de abril

Las deudas anteriores y las correspondientes a 2026 están en proceso de migración, por lo que una consulta sin saldo pendiente no garantiza que el vehículo esté libre de deuda.

El traspaso vuelve a poner en agenda la descentralización del Impuesto Automotor, una decisión que fortalece la recaudación municipal pero que exige mayor atención de los contribuyentes, obligados ahora a seguir de cerca dónde y cómo cumplen con la patente.