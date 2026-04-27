Descuentos en nafta: cómo ahorrar con bancos y promociones en enero 2026

Arrancó enero de 2026 y hay una pregunta que se repite en La Plata y la región: ¿cómo ahorrar en nafta sin cambiar de auto? La respuesta no está en una sola promo, sino en un combo de descuentos, bancos y billeteras que, bien usados, pueden bajar fuerte el gasto mensual. Lo que muchos no saben es que no todos los beneficios aplican igual ni todos los días. Y ahí está la clave.

Descuentos en nafta en enero 2026: qué tenés que saber

Durante enero 2026, bancos y estaciones de servicio activaron promociones bancarias que permiten ahorrar hasta un 30% por carga y sumar reintegros que llegan a los $25.000. Las rebajas dependen del banco, el medio de pago y el día de la semana, por eso conviene mirar el detalle antes de cargar.

Según un relevamiento de TN, las principales marcas del país participan de estas promos, tanto en nafta como en gasoil.

YPF: la que más beneficios ofrece

YPF lidera en cantidad de descuentos durante enero.

Banco Nación : 30% de descuento, tope $15.000 por mes, todos los días pagando con MODO .

Banco Macro : 30%, tope $25.000 mensual, de martes a domingo.

Banco Ciudad : 10%, tope $10.000 por mes, de lunes a viernes y domingo.

Banco Galicia: 15%, tope $15.000 mensual, todos los días.

Shell: foco en pagos digitales

Banco Nación : 30% de descuento, tope $15.000 mensual, solo con MODO .

Banco Santa Fe : 20%, tope $20.000 por mes, de martes a domingo.

Banco Comafi: 20%, tope $8.000 por semana, todos los días.

Axion Energy: ahorro usando la app

Con la app ON, Axion Energy suma rebajas combinadas con bancos.

Banco Nación : 30% de descuento, tope $15.000 mensual.

Banco Galicia : 15%, tope $15.000 por mes.

Banco Patagonia: 25%, tope $15.000 mensual.

Puma Energy: menos convenios, buenos porcentajes

Banco Nación : 30% de descuento todos los días con MODO .

Banco Comafi: 15%, tope $7.000 semanal, de lunes a sábado.

Gulf: promos más acotadas, pero vigentes

Banco Nación : 30% de descuento de lunes a viernes con MODO .

Banco Credicoop: 20% de descuento con tope semanal.

Recomendaciones clave para no perder plata

Antes de cargar nafta, revisá el día y el tope de tu banco. Muchos reintegros no son inmediatos y se acreditan en el resumen. Usar billeteras como MODO o apps oficiales puede marcar la diferencia. En un mes largo como enero, planificar una carga puede ser tan importante como el descuento mismo.