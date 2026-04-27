Estudiantes acelera: Gaich tiene fecha de revisión y está a un paso de firmar

Adolfo Gaich está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo de Estudiantes en este mercado de pases. El delantero tiene todo acordado para llegar a préstamo por un año, con opción de compra, y el lunes realizaría la revisión médica para luego incorporarse a la pretemporada en City Bell.

Según pudo saber 0221.com.ar, la dirigencia albirroja apunta a que, una vez superados los estudios de rutina, el atacante se sume de inmediato a los entrenamientos en el Country Club. Allí, el plantel conducido por Eduardo Domínguez transita una pretemporada corta, condicionada por el apretado calendario oficial.

El León ya tiene una fecha marcada en rojo: el lunes 19 debutará en la Copa Argentina frente a Ituzaingó, por lo que el cuerpo técnico busca contar cuanto antes con todas las incorporaciones disponibles para afrontar la competencia local y continental.

Tal como se había anticipado, la llegada del ex San Lorenzo se cerrará bajo la modalidad de préstamo por un año, a pesar de que el futbolista tiene el pase en su poder. El acuerdo incluye una opción de compra por el 50% de la ficha, fijada en 500.000 dólares.

De este modo, Estudiantes termina de concretar una negociación que ya había tenido antecedentes. A mediados de 2025, el nombre de Gaich apareció en el radar como parte de una posible operación con el CSKA Moscú por Tiago Palacios, aunque en ese momento las condiciones no eran viables.

Ahora, con el panorama contractual resuelto, el Pincharrata avanza sobre uno de los viejos anhelos de la Secretaría Técnica y le suma a Domínguez una nueva alternativa ofensiva, pensando en un semestre cargado de desafíos.