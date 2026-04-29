La Plata en modo verano: cine, música y fiestas culturales copan el finde

Pese a que enero suele marcar una pausa en el ritmo cotidiano de la ciudad, los fines de semana en La Plata se viven a pleno. Con el inicio de los ciclos de verano, la agenda del Qué Hago reúne una variedad de propuestas que combinan música en vivo, gastronomía, ferias, cine y celebraciones culturales, en espacios que funcionan como puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Uno de los epicentros del sábado será el Centro Cultural Islas Malvinas, que se suma a la movida veraniega con actividades abiertas al público. Además, la jornada tendrá un evento destacado: el Bon Odori en Colonia Urquiza, una tradicional celebración japonesa que ofrecerá bailes típicos, música, comida tradicional y un encuentro único con la comunidad japonesa, consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares del fin de semana.

En paralelo, comienza el ciclo de Cine al aire libre impulsado por la Municipalidad de La Plata, con proyecciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Durante este fin de semana, el público podrá disfrutar de El secreto de sus ojos y Belén, en una propuesta que invita a compartir el cine bajo las estrellas.

El cierre del fin de semana será el domingo en el Paseo de Compras de Meridiano V, donde Luna Sachera se presentará en vivo con folklore, ofreciendo una alternativa ideal para disfrutar la tarde en familia y despedir el fin de semana con música y tradición.

Con actividades para todas las edades y gustos, La Plata demuestra que el verano también es sinónimo de cultura, identidad y vida en comunidad.

Sábado 10

17 - Bon Odori

Colonia Urquiza

18 - Cultura en el rio

Mirador Néstor Kirchner, Ensenada

18 - Cimón y los caballeros de la dimensión

Paseo de Compras Meridiano V

21 - Milonga de la Plaza

Centro Cultural Islas Malvinas

Domingo 11

18 - Cultura en el río

Mirador Néstor Kirchner, Ensenada