Zaniratto fue claro: Nacho Fernández será el líder de Gimnasia en 2026

A una semana del inicio formal de la pretemporada en Estancia Chica, Fernando Zaniratto dejó definiciones clave sobre el presente y el futuro inmediato de Gimnasia y Esgrima La Plata, con un nombre que sobresale por encima del resto: Nacho Fernández. El volante vuelve al club que lo formó después de una década y se perfila como pieza central del armado 2026, tanto dentro como fuera de la cancha.

El entrenador tripero, que afronta su primera pretemporada completa al frente del plantel profesional tras consolidarse en Primera a fines de 2025, destacó especialmente el impacto que genera el retorno de Fernández en el grupo. No solo por su recorrido y calidad, sino por el rol de referente natural que asume en un equipo que busca afirmarse.

“Es un jugador muy inteligente, entiende los movimientos y los espacios. A su técnica y jerarquía le suma algo clave: liderazgo”, sostuvo Zaniratto.

El DT remarcó además el compromiso cotidiano del mediocampista, que volverá a vestir la camiseta del Lobo con el dorsal 8:

“Está donde quiere estar. Vino con alegría, con la intención de disfrutar y de darle algo al club. Es muy humilde: es el primero en llegar y el último en irse”, agregó.

El regreso de Nacho Fernández, surgido de las inferiores y con una extensa trayectoria tras su salida del club, aparece como uno de los ejes estructurales del proyecto deportivo. En un plantel que ya cuenta con una base consolidada, su figura potencia no solo el juego sino también la convivencia interna y la transmisión de identidad.

En paralelo, Gimnasia contará en 2026 con Ignacio Miramón, reforzando una zona clave del mediocampo. Con buena parte del plantel definido, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en la llegada de un delantero, con Agustín Auzmendi como principal apuntado, y un extremo que complete el armado del equipo.

Mientras tanto, el club abrirá las puertas a su gente: este sábado desde las 9, si el clima lo permite, habrá entrenamiento abierto en el predio albiazul, con práctica de fútbol formal incluida. Una oportunidad para que los hinchas vean de cerca al equipo y, especialmente, al regreso de uno de sus referentes más esperados.