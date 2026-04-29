Quién es y qué puede aportar Auzmendi, el goleador que llega al Lobo cargado de ilusión

A menos de un mes de cumplir 29 años y con el sueño renovado de seguir jugando en Primera junto a otros grandes jugadores como Nacho Fernández o Nacho Miramón, el delantero Agustín Auzmendi se convirtió en nuevo refuerzo de Gimnasia.

Si bien en las últimas horas había trascendido que al Lobo le “interesaba” Matías Cóccaro, eL delantero acordó su arribo a Newell’s el jueves a la noche y el presidente tripero Carlos Anacletto, rápido de reflejos, aceleró y cerró la contratación de Auzmendi.

El ahora ex delantero de Godoy Cruz cumplirá 29 años el próximo 1 de febrero y se sumará mañana lunes 12 de enero 2026 a la pretemporada junto a sus nuevos compañeros en Abasto.

Auzmendi debutó como jugador en Acasusso en el año 2017 y tuvo un paso internacional por Honduras y Colombia.

En el año 2022 fue contratado por el Jaguares de Córdoba en el país cafetero, y ese mismo año pasó jugando en el Olancho Fútbol Club de Honduras en donde salió goleador de la Liga con su equipo y jugó hasta mediados del 2023.

De allí pasó al Otagua, un club del mismo país, en donde estuvo vinculado por dos temporadas, hasta que el año pasado lo contrató Godoy Cruz de Mendoza.

En total, en su carrera profesional Auzmendi jugó 218 partidos oficiales y marcó 97 goles entre partidos de las ligas y copas de los países que le tocó actuar.

Llega a Gimnasia para pelear un lugar con Luis Marcelo "Chelo" Torres, aunque podría aportarle al entrenador más verticalidad que el actual delantero titular que terminó jugando el año pasado para el Lobo.

Conociendo al nuevo lobo

Nombre completo: Agustín Auzmendi

Apodo: El Pistolero

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1997 en Adolfo González Chávez

Partidos Jugados oficiales: 218

Goles oficiales: 97

Clubes: 4: Acasusso, Jaguares, Oalancho, Otagua y Godoy Cruz.

Agustín Auzmendi nació en la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, Provincia de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1997. Se inició en las inferiores de Acassuso, donde debutó en la temporada 2016-2017 en la Primera B Metropolitana.

Honduras

En 2022 se convirtió en refuerzo del Jaguares de Córdoba, en el que solo disputó 4 partidos. Unos meses después de ese mismo año, firmó con el equipo hondureño recién ascendido, Olancho Fútbol Club.

Gracias sus buenos rendimientos y a una racha goleadora de 12 goles en 13 partidos​ llegó a inicios de julio de 2023 al Fútbol Club Motagua, donde disputó 2 temporadas, en las que en ambas fue el máximo goleador. Allí compartió vestuario con su hermano Rodrigo Auzmendi.​ Fue campeón en el Torneo Apertura 2024.

Godoy Cruz

En enero de 2025 regresó al fútbol argentino, fichando por Godoy Cruz,​ disputando su primer encuentro con el Tomba el 17 de febrero de 2025 en la victoria 2-0 frente al Vélez, ingresando al minuto 73 por Luca Martínez Dupuy.

Gimnasia y Esgrima La Plata