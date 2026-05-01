Gimnasia respira: Augusto Max y Franco Torres aseguraron su continuidad y le dan tranquilidad a Zaniratto

Gimnasia y Esgrima La Plata ha logrado cerrar dos acuerdos cruciales en la planificación de su plantilla, otorgando certezas al director técnico Fernando Zaniratto de cara a los próximos desafíos. El Lobo oficializó la continuidad de Augusto Max y de Franco Torres, asegurando alternativas vitales tanto en la recuperación como en la generación de juego.

La renovación de Augusto Max, un mediocampista de perfil defensivo, se concretó después de varios días de negociaciones que incluyeron cambios de último momento.

Si bien una propuesta inicial contemplaba un vínculo por dos temporadas, la dirigencia y el entorno del exjugador de Quilmes finalmente acercaron posiciones para sellar la extensión por un año.

El volante central ya se sumará a los trabajos en Estancia Chica, representando una opción sólida para la contención del mediocampo.

Por otra parte, la dirigencia albiazul también resolvió la situación de Franco Torres, una pieza que demostró ser valiosa en el último tramo de la temporada. El extremo renovó su contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional.

La permanencia de Torres es vista como una decisión estratégica. Tras regresar de su paso por Chile en 2025 y superar una grave rotura de ligamentos cruzados, el delantero logró aprovechar sus oportunidades sobre el cierre del año.



Sus goles ante Platense y Barracas Central no solo confirmaron su recuperación física, sino que lo consolidaron como una alternativa ofensiva de velocidad y gol para el cuerpo técnico de Zaniratto. Ambas firmas le dan a Gimnasia la previsibilidad necesaria para concentrarse en la incorporación de refuerzos.