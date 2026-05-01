Terrible accidente en Ensenada: un joven terminó gravemente herido

Un grave accidente de tránsito dejó a un joven motociclista de 22 años internado en terapia intensiva y a su acompañante con una grave lesión. El choque se produjo en la ciudad de Ensenada, intersección de Bossinga y Garay y estuvo protagonizado por una moto y una camioneta.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro involucró a una Chevrolet Spin y una motocicleta en la que circulaba una pareja. Por motivos que aún se investigan, la moto impactó contra el lateral derecho del vehículo, lo que provocó un violento golpe y la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

El conductor de la moto fue trasladado inconsciente en una ambulancia al Hospital Cestino, donde permanece internado en terapia intensiva. De acuerdo al parte médico, sufrió una fractura de fémur en tres partes, fractura de clavícula y de homóplato derecho, además de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.