Noche de pesadilla: Gimnasia fue arrollado por Lanús y la preocupación se centra en los lesionados

Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo un regreso abrupto a la acción en la Liga Argentina de básquet. El equipo de La Plata sufrió una dura derrota por 90-69 ante Lanús, que aprovechó el receso para reformular su plantel con la incorporación de tres nuevos extranjeros y el debut de la joven promesa mundialista Jorge Díaz Giménez.

El marcador final, si bien desmiente la ubicación de ambos equipos en la tabla de la Conferencia Sur, refleja un partido sin equivalencias, determinado en gran parte por las bajas sensibles del equipo tripero.

Lesiones y dominio en la pintura

La noche comenzó con un presagio oscuro para el Lobo. El equipo del DT Fabián Renda no pudo contar con Barroso (solo hizo la entrada en calor) y perdió tempranamente a Agustín Vergara. Apenas transcurridos tres minutos, Vergara salió cortado tras recibir un fuerte golpe en el pómulo al intentar frenar una embestida de Henry, y ya no regresó.

Sin dos de sus internos principales, el Granate dominó la pintura a voluntad. La diferencia en los tableros fue abismal: Lanús capturó 44 rebotes (17 ofensivos) contra solo 31 de Gimnasia. Esta superioridad se tradujo rápidamente en el marcador, que ya marcaba 10-2 al momento de la lesión de Vergara, un verdadero golpe de nocaut.

La ventaja se disparó a doble dígito y en el segundo cuarto superó los 20 puntos (45-23), impulsada por una actuación memorable de Roquez Johnson, quien acumuló 22 tantos jugando menos de medio partido. Aunque los albiazules, con Ezequiel Paz como máximo anotador (20 puntos), lucharon, cada intento de acercamiento fue neutralizado por un triple o una conversión de Lanús.

Síntesis y lo que viene para el Tripero

El panorama para Gimnasia es claro: recuperar a sus "soldados heridos" para lo que resta de la fase regular.

Equipo Parciales Lanús 32-16, 22-14, 23-24, 13-15 Gimnasia 16-32, 14-22, 24-23, 15-13

Los máximos anotadores fueron: Roquez Johnson (22) en Lanús y Ezequiel Paz (20) en Gimnasia.

El equipo de Fabián Renda tendrá revancha inmediata, ya que el próximo miércoles deberá enfrentar en La Plata a Pico FC, otro de los clubes que se reforzó buscando el ascenso a la Liga Nacional.