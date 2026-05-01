Fuego violeta en YPF: Nahuel "Cometa" Chancel de $UPEH quiere echar a la UOCRA a pedido de Milei

El extremo calor que llegó de golpe y a los golpes, este lunes pesado y gomoso con que finaliza la primera docena de enero, recalentó las antiguas y peligrosas cañerías de la planta de la industria petrolera más grande del país con sede en Ensenada, casi al mismo nivel que los ánimos de los miles de obreros que allí se matan trabajando para sostener con energía el dificultodo andar de un país en serios problemas.

Desde siempre, allí los trabajadores se encolumnan mayoritariamente en dos grandes sindicatos: el SUPEH (Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos) que nuclea a los obreros del petróleo y sus derivados, y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), que aporta a los laburantes que construyen y arreglan todo lo referente a lo edilicio.

Siempre funcionó así la cosa. La Refinería de YPF en Ensenada acaba de cumplir 100 años el último martes 23 de diciembre 2025 y nunca antes se intentó con tanta fuerza desplazar al gremio de los constructores del interior de la principal fábrica de naftas del país.

Pero aprovechando las lacerantes divisiones en la UOCRA local, lugarteniente histórica del trabajo de cosntrucciones en la Refinería La Plata, el diablo tentó y cooptó en un abrir y cerrar de billetera al joven, ambicioso e inescrupuloso líder del Supeh Ensenada, Nahuel "Cometa" Chancel y el fuego malvado del infireno ya arde peligrosamente, demasiado cerca de los combustibles.

El sector de los Medina (el Pata y el Puli), caídos en desgracia absoluta en épocas de la GestaPRO de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder, nunca vueltos a reivindicar por el peronismo y el sindicalismo de la región, dan por obvia la inevitable connivencia del delegado normalizador de UOCRA La Plata y millonario dirigente del municipio de Moreno, Oscar "Bolsero" Rizzo.

Sucede que algunas de las empresas contratistas de YPF han querido desplazar a la UOCRA del correspondiente encuadramiento gremial en diversos contratos de obra, mantenimiento y paradas de planta, que se desarrollan dentro de la Destilería YPF situada en Ensenada.

Esta operación apuntaría a la baja salarial que intenta instalar el presidente y CEO de YPF, Horacio Daniel Marín, un ingeniero químico nacido y criado en Berisso, dado que Supeh cuenta con una mano de obra mucho más barata que la UOCRA.

Todavía shockeados por semejante avasallamiento de la lealtad sindical, los principales referentes de la UOCRA La Plata, encabezados por Juan Pablo "Pata" Medina y su hijo Cristian "Puli" Medina, ya están organizando medidas de fuerza, marchas y planteos legales, sindicales y políticos, para tratar de evitar lo que sería, el más grande y descarado robo de afiliados en la historia gremial del Gran La Plata.