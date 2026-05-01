Netflix abre casting masivo de extras para una serie que se filmará en La Plata

La plataforma Netflix avanza con la producción de El Futuro es Nuestro, una miniserie distópica de ocho capítulos que se rodará en La Plata durante los meses de enero y febrero, y que ya abrió una convocatoria de actores y actrices para trabajar como extras.

La búsqueda está impulsada por la reconocida productora K&S Films y se encuentra a cargo del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP). Está dirigida a perfiles latinoamericanos mayores de 25 años, tanto hombres como mujeres, con disponibilidad para filmar entre el 20 de enero y el 5 de febrero en la ciudad.

Entre los requisitos, se destaca que algunos roles valoran experiencia previa en fuerzas de seguridad o conocimientos en artes marciales, aunque la inscripción es abierta y se realiza mediante un formulario online oficial.

La producción contará con 25 jornadas de rodaje, más de 200 técnicos y casi 500 extras, lo que representa un importante impacto económico para los comercios y servicios locales, especialmente en las zonas cercanas a los sets de filmación.

Las grabaciones principales se llevarán a cabo los días 24, 25 y 31 de enero, y 1° y 2 de febrero, en el Pasaje Dardo Rocha y en la zona de 6 entre 48 y 50. Durante esas fechas, el tránsito será interrumpido para facilitar la logística de un rodaje que incluirá efectos especiales y un amplio despliegue escenográfico.

El Futuro es Nuestro está protagonizada por Enzo Vogrincic, Delfina Chaves, Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La trama está inspirada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick, y se sitúa en el año 2047, en una Sudamérica devastada por el colapso ecológico.

El eje narrativo gira en torno a Jonás Flores, un líder carismático surgido de Internet, capaz de predecir el futuro y movilizar a grandes masas con la promesa de un nuevo orden. La serie combinará acción, intriga política y un fuerte despliegue visual, con el objetivo de captar al público latinoamericano.

Con una trayectoria que incluye títulos como El Eternauta, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y Relatos Salvajes —nominada al Oscar—, K&S Films refuerza su apuesta por La Plata como polo audiovisual, posicionando a la ciudad en el mapa de las grandes producciones internacionales.